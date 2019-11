La historia detrás del hilo de terror que comienza con un 'plantón' de Tinder

La historia de Rubén

Nagore Suárez

Llevo un tiempo quedando con un chico de Tinder. Todo iba genial pero hace un par de días que parece que se lo haya tragado la tierra. Al principio pensé que había pasado de mí, pero ahora empiezo a pensar que ha pasado algo raro.



Abro hilo. ⬇️ — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Pero justo después dejó de contestarme. Al principio flipé y pensé que había pasado de mí (ghosting en toda regla) aunque me extrañó porque todo iba bien. Pero ayer de madrugada, después de dos días sin dar señales de vida, me mandó este mensaje: pic.twitter.com/XRdS6HZpFh — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Vale, me acaba de escribir un amigo suyo por Instagram. Que me sigue en Twitter porque sabe que estoy conociendo a Rubén y ha visto lo que he puesto. Él también está preocupado. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Le he dicho que tengo el número de la madre de Rubén, porque un día hablamos desde su móvil porque él no tenía batería en el suyo. Pero que no me atrevo a llamarla. Aitor me ha dicho que él va a hablar con ella a ver si sabe algo. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Tengo novedades. Aitor ha hablado con la madre de Rubén, y ella le ha dicho que está de viaje. Pero eso no es todo. También le ha dicho que en los últimos años siempre se ha ido de viaje durante tres o cuatro días en estas fechas. Y no sabe a dónde. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

No me lo puedo creer... Rubén me ha llamado justo cuando estaba en la ducha. Y por supuesto ahora no me lo coge. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/8zKUqbd29I — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

A VER. Que me ha dado por buscar “Arioch” en Google y me está dando algo. No sé en qué mierda se habrá metido Rubén, pero pinta mal. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

He escrito a Aitor a ver si él sabe qué podemos hacer... no sé cómo pero tenemos que encontrar a Rubén. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Pues el casero (obviamente) no sabe nada. Pero le ha dicho a Aitor que nos deja una llave para que vayamos a echar un vistazo a ver si encontramos alguna pista de dónde está Rubén de viaje o qué anda metido. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

En fin. Voy a intentar dormir, aunque creo que va a ser difícil... no paro de pensar en los mensajes, en el supuesto demonio vengador y en dónde estará metido Rubén. Mañana os cuento si encontramos algo en su casa. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Bueno, estoy en el autobús de camino a casa de Rubén, he quedado allí con Aitor. Seguimos sin tener más novedades de momento. pic.twitter.com/pbg4op1Qen — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Vais a FLIPAR. No hemos encontrado nada que nos aclare dónde está Ruben (o con quién) pero cuando hemos abierto su habitación hemos encontrado algo... que madre mía no sé ni qué decir. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

También hay unos símbolos dibujados que creo que son sigilos o símbolos de protección. Creo que Rubén está muy asustado de alguien o...algo. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Pero hemos encontrado más cosas. Además de muchos libros sobre temas esotéricos, hemos encontrado una especie de diario de en el que mezcla pensamientos, sueños y reflexiones. pic.twitter.com/BzCkdfR8Fc — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Creo que Rubén piensa que algo le persigue. A ver. No algo. Alguien. Ha sido difícil hacer una lectura productiva del diario, pero él cree que le persigue el espíritu de alguien que murió y conocía, o un demonio vengativo (Arioch) que esa persona ha mandado contra él. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

He sacado las conclusiones de esta página del diario (a ver si lo entendéis porque vaya letra tiene el amigo) pic.twitter.com/43ssAumeB6 — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

No sé a donde se ha ido ni a quién tiene que pedir perdón. Pero creo que esté donde esté está tratando de conectar con el supuesto espíritu/demonio/lo que sea, tenemos que encontrarle. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

No sé si estaré loca pero creo que Rubén está allí, y que allí está la clave de lo que le pasa. Así que mañana pronto por la mañana me voy para allá. Os iré contando. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2019

Buenos días. Estoy de camino al pueblo, al final voy con Aitor, así no voy sola si pasa cualquier cosa, además él conoce mejor a Rubén. Os iré contando a ver. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

Como no me dejáis de preguntar: SI. Aitor es guapo. Pero basta ya 🤦🏻‍♀️ ¡Que estamos buscando a Rubén! — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

Parece que hay más gente que está preocupada por Rubén... me ha escrito un compañero de trabajo suyo. Rubén sigue con el móvil apagado, y Aitor y yo estamos preguntando en Mendavia. pic.twitter.com/9k7WtAJJjR — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

Hemos llegado a la casa. Es esta. Pero no vemos el coche de Rubén por ninguna parte. Vamos a llamar a

ver si con suerte está aquí. pic.twitter.com/UKvTBrLwpq — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

MADRE MÍA. Ahora os cuento. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

Hemos encontrado esto en el salón. Las velas todavía estaban encendidas ósea que no hace mucho que se ha ido. Pero sea lo que sea lo que ha visto, ha salido corriendo y hasta se ha dejado las llaves en la puerta. pic.twitter.com/AbjX190ybT — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

Ha aparecido el vecino. Que nos ha visto entrar y se ha preocupado. Dice que Rubén ha estado aquí pero que cree que ya se ha ido. Le lleva viendo unos días, dice que se lo han cruzado mucho en el cementerio. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

El vecino (Manuel, muy majo por cierto) ha dicho que el niño de la foto es Luis. Luis era el mejor amigo de Rubén desde la infancia, pero murió cuando tenían 17 años. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

Y adivinad que tumba le han visto visitando en el cementerio... Efectivamente. La de Luis. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

Lo que está claro es que aquí no está, porque no hemos encontrado su coche. Y no podemos hacer mucho más, así que nos volvemos a Madrid. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

Por otro lado no dejo de pensar en todo lo que ha pasado. La verdad es que nunca he sido mucho de creer en estas cosas, pero… ¿y si de

verdad el espíritu de Luis está persiguiendo a Rubén? — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

Pues acabo de llegar a casa y Rubén sigue sin encender el móvil. Ha sido un día larguísimo así que debería intentar dormir pero la verdad es que tengo una sensación rara... — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 30, 2019

No os lo vais a creer pero me estoy sugestionando más de lo que pensaba. He tenido unas pesadillas horribles y me he despertado helada en medio de la madrugada. Os juro que tenía la sensación de que alguien me estaba mirando. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Madre mía. Estoy muy nerviosa ahora os lo cuento todo. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Me ha contado que siente desde hace unos meses que el espíritu de Luis o un demonio le persiguen, que cree que fue su culpa que muriera y que le han pasado cosas muy raras. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

He hablado con Aitor y no puede venir. Así que tendré que ir a la fiesta yo sola. Espero que allí pueda hablar tranquilamente con Rubén y me explique mejor todo lo que ha pasado. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Pues ya estoy aquí. La verdad es que el sitio da bastante mal rollo. Lo que me faltaba después de los días que llevo. No sé si ha sido una buena idea venir aquí... Además no se ve nada, he tenido que traer una linterna. Supongo que dentro estará la fiesta, pero es enorme esto. pic.twitter.com/Fey5PM54hW — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Joder… sabía que tenía que pasar algo. Estábamos bien, aunque Rubén iba un poco pasado, pero de repente me ha dicho que ha visto a Luis, se ha vuelto loco, y ha desaparecido. Y no sé dónde está. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Pues nada... estoy encontrando de todo menos a Rubén aquí. Tiene muchísimas plantas el sitio, a saber dónde está. pic.twitter.com/vQXr8EHZaC — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Por aquí hay más gente, creo que estoy en la última planta. Estoy atacada de los nervios. pic.twitter.com/UMO6xuLSX4 — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Me ha dicho que él no tiene ningún amigo que se llame Aitor. Que su mejor amigo se llama Pedro y está abajo en la fiesta. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Acaba de llegar Aitor. No sé cómo ha llegado hasta aquí tan rápido pero necesito que él hable con Rubén, a ver si le tranquiliza. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Cuando Rubén ha visto a Aitor se ha vuelto loco. Se ha caído redondo. Ha venido gente y le hemos intentado reanimar. Pero no hemos podido. Estamos esperando a una ambulancia pero... no tiene pulso. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Rubén me ha dicho que no conocía a ningún Aitor y es verdad. He estado engañada todo este tiempo, me ha utilizado para seguirle los pasos a Rubén. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019

Cuando hablamos con el vecino en el pueblo de Rubén nos dijo que Rubén visitaba mucho la tumba de Luis. Pero dijo algo más, y yo no le di importancia... Dijo que no entendía porque Rubén visitaba tanto la tumba de Luis, si al fin y al cabo estaba vacía. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 31, 2019