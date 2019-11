María Dolores falleció días antes de las elecciones "con la única lástima de no votar", pero su nieto lo hará por ella

Google Plus

"Falleció el 7 de noviembre de 2019 en Madrid, tranquila y serenamente, con la única lástima de no poder votar el próximo domingo", dice la esquela de María Dolores Ruesta Estaún publicada en la página 28 de EL PAÍS de este viernes. Sus familiares ruegan en ella que sus amigos de España y Venezuela, su país de acogida en el exilio tras la Guerra Civil, brinden este 10-N con una copa de vino en su honor, ya que no podrá cumplir su deseo de ir a las urnas. "Un nieto que no iba a votar lo hará por ella", cuenta a Verne Elena Bustelo, una de sus siete nietos.

"Tenía 86 años y llevaba ya muchos meses entrando y saliendo del hospital, pero con la cabeza siempre perfecta. Era políticamente muy activa y, cuando los médicos le dijeron este martes que llegaba su final, ella les contestó que llegaría al menos a votar este domingo. Pero no pudo ser", dice por teléfono.

María Dolores estuvo casada con José Ramón Bustelo, el primo de Leopoldo Calvo Sotelo (segundo presidente de la España democrática). Así que la política fue una constante en su biografía. "Para ella, un día de elecciones era un día de celebración", explica Miguel, otro de sus nietos.

El padre de María Dolores fue el zaragozano Santiago Ruesta Marco, subsecretario de Sanidad y Beneficencia del último Gobierno de la República. "Con el estallido de la Guerra Civil, se exilió a Venezuela y se llevó a toda su familia. Mi abuela llegó allí siendo muy pequeña y creció lejos de España. Hasta que se licenció en Filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Su padre, que siempre había querido que sus hijos conocieran su país, les pagaba a cada uno de ellos un billete a España", recuerda Miguel.

Así lo hizo la joven María Dolores que, al poco de llegar, conoció a quien iba a ser su marido. "En uno de los telegramas que enviaba a su padre, le anunció que se quedaba en España y que le iban a pedir pronto su mano" relatan sus nietos. A través de la familia de su marido entró en contacto con el mundo político. Desde entonces, "no paraba de ver telediarios, leer periódicos y escuchar debates políticos".

Su compromiso político le hizo convertirse en una ciudadana incómoda en la España de Franco. "La Brigada Político-Social (la policía secreta durante el franquismo) llegó a acusarla de ser una espía de Venezuela. Su padre solo pudo regresar una vez a España, para el bautizo de su nieta en 1951, con la estrecha vigilancia de la Político-Social", cuenta Miguel.

Al contraer matrimonio, no tuvo oportunidad de poner en práctica su formación universitaria adquirida en Venezuela. "Era una de las pocas licenciadas que conocía en España. Estaba sorprendida por las pocas oportunidades de las mujeres en el régimen de Franco y que a ella, como mujer casada, le obligaran a ser dependiente de su marido", lamenta su nieta Elena.

Fue una de las primeras en divorciarse en España, apuntan sus nietos: "Fue en 1981. Pocos años después, decidió incorporarse la mundo laboral por primera vez, con los 50 años ya cumplidos. Siempre nos contaba que fue entonces cuando empezó a sentirse realizada".

Por eso, un día de elecciones era sagrado para ella. "Vivió emocionada la moción de censura del año pasado, pero tantas elecciones seguidas hizo que se desencantara un poco. Aunque en los últimos meses estaba harta como tantos españoles, siempre nos decía que por muy enfadados que estuviéramos, había que ir a votar", comenta Miguel, que invita a quien quiera a brindar por ella esta jornada electoral.

Casualidades de la vida y de la muerte, la pionera María Dolores compartió este viernes tanatorio en Tres Cantos (Madrid) con la científica Margarita Salas, también fallecida el 7 de noviembre de 2019. Sus esquelas, una pegada al lado de la otra, cierran esa página 28 del periódico.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!