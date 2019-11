Hazte fan: diez años de la época dorada de las páginas de Facebook

¿A quién no le gustan las noches veraniegas? La granadina María Puche considera que "a todo el mundo", y por eso creó la página de Facebook Las noches de verano en 2009. Desde su creación solo ha publicado 13 post –el último en 2014–, pero sigue teniendo más de medio millón de seguidores. Actualmente, que las noches veraniegas nos gusten no parece motivo suficiente para seguirlas en Facebook, pero antes, el nombre de una página era todo lo que necesitábamos para seguirlas. Muchas de esas páginas que amasaron miles de seguidores con solo un buen nombre cumplen ahora 10 años, desde las Señoras que... a Las noches de verano.

Esta es la clase de cosas de la que te hacías fan.

Antes, las páginas de Facebook no te "gustaban": te "hacías fan". Y, si había algo de lo que fueras fan en la vida real, ¿cómo no ibas a serlo en Facebook? Si no has hecho nunca "limpieza" en esta red social y eres un usuario veterano, puedes hacer la prueba: ve a la página de información de tu perfil y baja hasta encontrar el apartado de "me gusta", abajo del todo. Seguro que, entre las páginas que sigues, encuentras las de decenas de grupos de música que te gustan, libros, programas de televisión... Y cosas tan variopintas como pueden ser las noches de verano, salir de tranquis y que se te vaya de las manos y muchas páginas de humor.

Ustedes son muy jóvenes para recordarlo pero hace 10 años en Facebook nos hacíamos familiares entre todos, teníamos como 30 hermanos y en vez de memes, nos hacíamos fans de páginas como “yo también lave una cuchara y me moje” jaja que tiempos en 2009. — Blair Waldorf (@iBlairWaldorf_) February 7, 2019

Uno de los creadores de muchas de esas páginas de humor que tal vez todavía sigas es el madrileño Carlos Valladolid, autor de, entre otras, Pensar en la teletransportación cuando tienes que volver a casa de fiesta (116.000 fans) o Recrear una conversación poniendo voz de imbécil al que me cae mal (91.000 fans). Valladolid cuenta a Verne que, en esta época, las páginas de Facebook eran "un fenómeno curioso muy parecido a lo que hoy es Twitter", recuerda. "Algunas páginas tenían una viralidad increíble y podían conseguir cientos de miles de fans en pocos días".

Una broma, miles de seguidores

Puche recuerda que, cuando creó Las noches de verano, las páginas de Facebook "eran como una broma entre amigos: tú hacías páginas y no pensabas que iban a durar muchísimo tiempo", cuenta a Verne. También como una broma empezó Señoras que se cruzan la bata cada vez que van a decir algo importante (139.000 seguidores), del malagueño Josh Sánchez: "Lo recuerdo como si fuera ayer", cuenta por teléfono a Verne. "Estaba con mis compañeros de piso de la universidad haciendo pasta a las dos de la madrugada. Llevaba el pijama y una bata, y me la crucé cuando iba a decir algo. Empezamos con la broma y pensé en hacer la página".

Sánchez cuenta que su idea era, como en la mayoría de estos casos, "crear la página y no volver a entrar". Sin embargo, "empezó a crecer a lo loco una semana después de crearla" y decidió seguir posteando. "Publicaba fotos de señoras que sacaba de Google Imágenes, hablando como si yo mismo fuera una señora", cuenta. María Puche tardó más en darse cuenta de que sus Noches de verano habían sido un éxito: "Estuve tres o cuatro años sin entrar, y un día me acordé de que la tenía. Para mi sorpresa, tenía cientos de miles de seguidores".

¿Y qué ha sido de estas páginas?

Puche reconoce que, cuando encontró su página años después, hizo la prueba de volver a publicar. ¿El resultado? Los seguidores empezaron a bajar. "Yo creo que es porque hubo una época, la del auge de las páginas, en la que todo el mundo le daba a hacerse fan. Luego te lo encuentras años después y dices: 'Pero bueno, ¿cómo puedo seguir yo aquí a Señoras que se ponen una bolsa en la cabeza cuando llueve?".

Publicación real de Facebook de la época de

En 2010 y 2011 Facebook realizó varias modificaciones que cambiaron la forma en la que utilizábamos las páginas: los "hazte fan" dejaron paso a los "me gusta", las páginas cambiaron su interfaz y se repensaron para que fueran similares a los perfiles de los usuarios, pero para empresas. Además, el algoritmo de la plataforma, que hace que veamos más los perfiles con los que más interactuamos, terminó de enterrar estas páginas. Como ya hemos dicho, muchas de ellas nunca se actualizaban tras su creación, por lo que nadie interactuaba con ellas y fueron cayendo en el olvido.

Carlos Valladolid logró salvar las suyas manteniéndolas activas y haciendo de ellas un negocio: convirtió una de sus páginas más populares, Señoras que ven a jóvenes volviendo del after y piensan que han madrugado, en Señoras Que. Hizo una página web con el mismo nombre y comenzó a publicar contenido que compartía en las páginas que había creado y otras que adquirió posteriormente, como la mítica Señoras que se ponen una bolsa en la cabeza cuando llueve.

Actualmente, Valladolid reconoce que mantiene Señoras Que "de forma casi romántica", pero cuenta con un proyecto similar que sigue siendo su principal fuente de ingresos, la página de virales Bazzinga. Si entras años después a páginas como Señoras que siguen los consejos de Saber Vivir y ahora son inmortales o Señoras que cuando se enteran de un cotilleo dicen "oioioioi", verás que buena parte del contenido que comparten es de esta página.

2019. Sigo deshaciendo el "me gusta" de las 3000 páginas a las que di like en facebook con la moda de "Señoras que". — Carolina Iglesias🏳️‍🌈 (@percebesygrelos) October 28, 2019

Por su parte, Sánchez lleva años sin actualizar sus Señoras que se cruzan la bata cuando van a decir algo importante. "Ahora me dedico al teatro y la utilizaba para compartir información de obras de mis amigos y compañeros", cuenta. También reconoce que le han hecho ofertas por la página, aunque "siempre me han parecido un timo y nunca les he prestado atención".

"Si me quedo la página y no me intereso en venderla es por nostalgia", cuenta Josh Sánchez. "Me recuerda a los años de la facultad, mirando páginas tontas con el portátil en la cafetería, buscando nuevas para enseñárselas a tus compañeros...", explica. Si tú también quieres rememorarlas, te dejamos un listado de muchas de ellas para que recuerdes tus tiempos de "fan".

Hazte fan de...

