Alicia Keys defiende que su hijo se pinte las uñas: "Deberíamos poder expresarnos como queramos"

“A la gente no le va a gustar esto”. Esto le dijo a la cantante Alicia Keys su hijo tras ver sus uñas pintadas de color arcoíris. En un vídeo -que acumula casi dos millones de reproducciones en menos de una semana- compartido en su perfil de Instagram, la artista ha contado la frustración que sintió al ver cómo con tan solo cuatro años su hijo Genesis ya se sentía juzgado por una sociedad que no le deja expresar sus gustos libremente.

Tal y como relata en el vídeo, la cantante acudió junto a Genesis a un centro de belleza y fue el propio menor el que pidió un arcoíris en sus uñas. Pese a que su hijo se mostró entusiasmado en un principio, finalmente quiso quitarse este diseño por el miedo a los comentarios. Sin embargo, Keys trató convencerle para que no dejase de hacer aquello que le gustaba. “Esas uñas muestran lo creativo que eres. Quédate con ellas, las has elegido y te gustan. Hazlo”, le dijo la artista.

Aunque finalmente consiguió que su hijo estuviera agusto con su elección, la cantante no ha querido pasar por alto el hecho de cómo pueden llegar a afectar los estereotipos más tradicionales. Keys ha reivindicado que “expresar las energías tanto masculinas como femeninas que llevamos dentro es algo natural”. Ella misma, según cuenta, en multitud de ocasiones también ha mostrado su lado “más masculino” y se ha sentido bastante frustrada al ver cómo ha sido atacada por ello.

Como dice Keys en su vídeo: “Deberíamos poder explorar y expresar estas energías como queramos". Su marido, y padre de su hijo, ha comentado el post compartiendo la opinión de la artista: “Él es un pequeño rey y puede explorar y expresar su creatividad siempre que quiera. ¡Siempre apoyaremos esto como padres!”

La artista no ha sido la única cara conocida que ha reivindicado el acabar con los estereotipos de género. Hace años, la cantante Adele paseó junto a su hijo de tres años vestido como una de las princesas de Frozen. Este gesto fue muy aplaudido en medios de comunicación y redes sociales. Un tuitero comentó que la cantante le hacía “una peineta a los roles de género”.

Pero no son solo los famosos los que tratan de lanzar este mensaje. Un padre vizcaíno llamado Fernando Ruiz compartió en Facebook un post en el que mostraba sus uñas pintadas en apoyo a su hijo Luken de cinco años. Según contaba a Verne, a su hijo le “encantaba” pintarse las uñas y había sido insultado por ello en el colegio. Con su publicación, Ruiz lanzaba un mensaje dirigido a los padres que no aceptan la diversidad. "No saben el daño que pueden infligir en muchos niños fomentando la intolerancia. Pido a los padres que no inculquen sus prejuicios a sus hijos. Ese poso se queda ahí", comentaba.

