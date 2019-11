Guía para evitar que el INE recoja datos de tu móvil en el estudio que empieza el lunes

Google Plus

El estudio del INE que analizará los movimientos de teléfonos móviles en España para realizar un estudio de movilidad arrancará el próximo lunes de 18 de noviembre. La primera fase de este estudio tendrá lugar durante cuatro días laborales, del 18 al 21 de este mes, y ha despertado las críticas de muchos usuarios que han preguntado a sus compañías telefónicas qué hacer para que sus datos –que estarán anonimizados– no aparezcan en el estudio. Si eres uno de los españoles que no desean que sus datos sean utilizados, en esta infografía puedes ver los pasos que debes seguir. Abajo tienes más detalles de cada uno de ellos:

¿Qué pasa con Movistar?

Movistar es la única de las tres operadoras que participan en el estudio (junto a Orange y Vodafone/Lowi) que no ha facilitado a sus usuarios una vía para que no se recojan sus datos durante el estudio. Aún así, tienes la opción de apagado o modo avión, que explicamos abajo.

¿Qué hago si soy Vodafone u Orange?

Ambas compañías participan en el estudio, pero han facilitado vías para que sus usuarios se den de baja en la cesión de datos. Esto es lo que tienes que hacer:

En Vodafone: A través de la app Mi Vodafone. Los pasos son: App Mi Vodafone > mi cuenta > permisos y preferencias > permisos > activar la pestaña “no acepto que Vodafone ceda datos anonimizados ...".

A través de la app Mi Vodafone. Los pasos son: App Mi Vodafone > mi cuenta > permisos y preferencias > permisos > activar la pestaña “no acepto que Vodafone ceda datos anonimizados ...". En Lowi (que pertenece a Vodafone): A través de la app Mi Lowi. Los pasos son: Mi Lowi > configuración > notificaciones > permisos y preferencias .

A través de la app Mi Lowi. Los pasos son: Mi Lowi > configuración > notificaciones > permisos y preferencias En Orange: Por correo, enviando un escrito a las oficinas de Orange con la referencia “protección de datos” o a través del correo electrónico orangeproteccion.datos@orange.com

¿Y si soy de otra compañía?

El resto de operadoras no participan en el estudio, así que no tienes que hacer nada para que no recojan tus datos.

¿Hay otras alternativas?

Como los datos del estudio se recopilan a través de la red móvil que da cobertura, desconectar el GPS o no hacer llamadas no sirve para nada. La única opción sería apagar el teléfono durante los días que dure el estudio o utilizar el modo avión, y desconectar también la red 4G. Si quieres ver internet desde el móvil, la alternativa sería conectarte a redes de WiFi.

