Instrucciones para que (ahora sí) Google deje de almacenar tu ubicación

En su página de ayuda, Google ofrece un mensaje bastante claro sobre privacidad, afirmando que el usuario puede desactivar su historial de ubicaciones en cualquier momento y que si lo hace "se dejará de guardar información sobre los sitios donde ha estado".

Sin embargo, una investigación de Associated Press (AP), publicada este lunes, ha demostrado que algunos servicios de Google, tanto en dispositivos Android como iPhone, siguen almacenando tus datos de ubicación aunque hayas desactivado tu historial de ubicaciones.

Este almacenamiento inesperado adopta formas diversas. Por ejemplo, ocurre cada vez que abres la aplicación de Google Maps, cuando el dispositivo actualiza automáticamente su aplicación de predicción del tiempo o cuando buscas información aunque no esté relacionada con alguna ubicación —"Galletas con pepitas de chocolate" o "kits de ciencia para niños" son los ejemplos que pone AP—.

¿Qué podemos hacer para que Google, de verdad, deje de almacenar esta información?

El primer paso, como hemos mencionado, y aunque no sea suficiente, es el de desactivar tu historial de ubicaciones. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en tu perfil (este es el enlace) y, en la parte inferior del mapa que encontrarás, pinchar en la opción "Gestionar el historial". Entonces, ya podrás desactivarlo tranquilamente.

Vale, pero eso ya lo había hecho antes y ahora resulta que Google sigue almacenándolo

Efectivamente, eso es lo que ha destapado la investigación de AP. Un portavoz de Google, que negaba las acusaciones de haber actuado de manera poco transparente, aconsejaba en el artículo la desactivación de la opción "Actividad en la Web y en Aplicaciones". En este enlace puedes ver cómo hacerlo en los dispositivos que estés utilizando (ordenador, Android y iPad/iPhone):

Si tratas de desactivar esta opción, te encontrarás con que no existe la posibilidad de desactivar exclusivamente la información referida a ubicaciones. Por tanto, como advierte Google en un mensaje popup, si desactivas esta opción es probable que las experiencias de sus servicios sean menos personalizadas, al afectar a otros servicios. Por ejemplo, el mensaje cita repercusiones en búsquedas relevantes o recomendaciones de sitios.

ampliar foto Pincha en la imagen para ampliar.

¿Y qué pasa con las ubicaciones que Google ha almacenado hasta el momento?

En el mismo mensaje que aparece al detener la opción de "Actividad en la Web y en Aplicaciones" se advierte de que no se eliminan los datos que ya se habían almacenado. Para hacerlo, tienes que acudir a un servicio llamado Mi Actividad, que Google lanzó hace dos años, y donde se centraliza toda la actividad de tu cuenta, desde las búsquedas que has hecho hasta los vídeos que has visto, ofreciendo un singular recorrido por tu pasado, siempre que hubiese algún servicio de la compañía involucrado (Google, Chrome, Android, Gmail, Google Maps...). Es una especie de cuaderno de bitácora de todo lo que has hecho.

En este artículo te ofrecíamos una guía con siete enlaces para que navegases por Mi Actividad y conocieses toda la información que Google almacena sobre ti. Por ejemplo, cuáles son tus temas favoritos como consumidor potencial.

Si quieres localizar todas las actividades que tengan asociada una ubicación y que Google ha guardado, tendrás que buscar el icono de ubicación al lado de la palabra "detalles" (ese que parece un globito). Lo normal es que, como en la siguiente imagen, el icono aparezca en tu actividad vinculada a Google Maps, aunque, según esta otra noticia de AP, también es posible encontrarlo junto a otras acciones, como simples búsquedas de la web. Si pinchas sobre el icono, se abrirá una pantalla que muestra el lugar exacto en el que te encontrabas al hacer la búsqueda.

Si quieres borrar un registro de ubicación concreto, tendras que pinchar en: icono de ubicación>se abrirá una pantalla popup>desplegar el menú de los tres puntituos de la esquina superior derecha>eliminar. Como se ve en esta imagen:

Google no permite borrar exclusivamente la información almacenada sobre ubicaciones con un solo click. Por tanto, la primera opción es que busques toda la información dispersa sobre ubicaciones y la borres individualmente. La segunda es que elimines toda la información almacenada en un rango de fechas concreto (incluyendo la opción "Desde siempre"), lo que no solo incluirá las ubicaciones. Y la tercera es que elimines toda la información almacenada de un producto concreto, como Maps, Youtube o Chrome, por citar tres ejemplos. Para esta última opción, por ejemplo, habría que entra en Mi actividad y en el menú de la izquierda "Eliminar actividad por" y elegir el producto y la fecha:

Durante el año pasado se habló mucho de los problemas de privacidad asociados a muchas empresas de internet, generalmente relacionados con su interés por recabar información de sus usuarios tan segmentada como sea posible, y vender a los anunciantes espacios publicitarios con la máxima precisión.

ampliar foto Pulsa en la imagen para ampliarla.

Google, por ejemplo, ya se vio salpicado por una polémica bastante parecida a la que nos ocupa hoy. Según destapó Quartz, en noviembre del año pasado, la empresa ya se ocupaba de recopilar la ubicación de los dispositivos Android aunque el usuario no lo autorizara expresamente en los ajustes del sistema.

Otra polémica reciente sobre privacidad, que se destapó el pasado marzo, ha sido la de Cambridge Analytica, cuando la fuga de datos de 50 millones de usuarios estadounidenses de Facebook fueron aprovechados durante la campaña electoral de Donald Trump de 2016. Entonces elaboramos la guía que puedes consultar en este enlace para que comprobaras a qué apps de Facebook le habías dado acceso a tu información personal.

AP, sin embargo, recuerda que no existe ninguna fórmula milagrosa para evitar el registro de nuestra ubicación, "simplemente porque conectarse a internet desde un dispositivo comunica una dirección IP, una designación numérica que puede ser mapeada geográficamente. Los smartphones también se conectan a las torres de telefonía, de modo que los operadores pueden conocer tu ubicación todo el tiempo".

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!