A ver si apruebas este test sobre las diferencias entre "a ver" y "haber"

Llegamos a la lección de diciembre de nuestros "Propósitos lingüísticos para escribir correctamente en 2019". Como alguno estará diciendo que "a ver si se acaban estos exámenes mensuales", aprovechamos para hablar, justamente, de las diferencias entre "a ver" y "haber".

A los que ponéis "haber" en lugar de "a ver". Deberíais hirviendo si solucionáis ese problema. — León (@leonburrera) February 1, 2012

Se escribe a ver:

- Cuando se combinan "a" y "ver" en sentido literal: Fue a ver a su abuela.

- En oraciones que empiezan por "a ver si": A ver si vas a ver a tu abuela.

- Seguido de un interrogativo: A ver quién sabe cómo se llama su abuela.

- Como expresión independiente: A ver, ¿qué le pasa a tu abuela?

Se escribe haber:

- Cuando es el infinitivo de "haber", también como auxiliar. No se puede aprobar sin haber presentado el trabajo.

- En construcciones con haber + participio, con las que se le recrimina a alguien una situación pasada: Haberlo dicho antes, haber estudiado.

Eso no quita que en Twitter se siga usando, en modo por supuesto irónico, el ya famoso “haber si me muero”: claro que lo correcto es "a ver si me muero", pero en esta fórmula, la incorrección es un recurso humorístico que se contrapone al sentimiento no excesivamente alegre que se expresa.

En ocasiones, incluso algunas personas han preguntado a la RAE en la red social por este "haber si me muero", siguiendo la broma. La institución ha contestado sin meterse en el meme, pero con elegancia (y paciencia).

Y, ahora sí, el test. Por cierto, este es la última lección, pero falta el examen final con el que cerraremos el año. Pincha aquí para hacer el test si no lo ves correctamente a continuación.

