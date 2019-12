"¿Que las mujeres hermosas están en tu país? ¿Entonces por qué las estáis dejando morir?"

Sara Socas es una de las freestylers españolas más populares y semifinalista en la Batalla de Gallos Nacional de este 2019. Este 6 de diciembre participó en Otumba Ciudad de México, una serie de batallas de gallos de exhibición en las que compiten improvisadores mexicanos contra españoles. Su enfrentamiento con el mexicano Rapder se ha popularizado en redes debido a las rimas que lanzó la tinerfeña por los comentarios machistas del rapero y también por afear al público que los aplaudiera. Uno de los fragmentos más compartidos ha superado los 18.000 retuits en menos de 24 horas.

Cuando la batalla llevaba apenas seis minutos, Socas lanzó unas rimas en las que hablaba de las violaciones y la inseguridad de las mujeres en México, que iniciaron el enfrentamiento. Estas (puedes escucharlo en el vídeo de arriba a partir del minuto seis):

¿Hablan de violadas durante la noche?

Ahora entiendo porque las chicas no se sienten seguras

Porque las mantenéis calladas y mudas

¡Habláis de feminismo y nunca les dais ayuda!

A lo que Rapder, campeón nacional de la Batalla de Gallos de México en 2018, respondió:

Yo nunca hablé de ese tema en la improvisación

Nunca me metí en esos tema porque soy todo un cabrón

Pero hablando de esa, la protesta no es superior

La culpa no es dónde estabas, el violador soy yo.

Esta última rima fue muy aplaudida por los espectadores, a pesar de que México es uno de los países más castigados por la violencia de género. Entre 2008 y 2018 han muerto más de 23.000 mujeres, según los datos de ONU Mujeres. "Dejo las batallas, de verdad", responde Socas al escucharlo. Ambos continuaron enzarzados con este tema hasta que, minutos después, Rapder rima: “No me hagas reír, las mujeres más hermosas son de dónde yo nací” y “agradezco al que está arriba, camarada, otro día sin poder cogerme [follarme] a Sara”. A lo que Socas contesta:

Sin cogerte a Sara por supuesto,

Porque eres feo, lo veo en tu cara

¿Que las hermosas están en tu país?

¿Entonces por qué coño las estáis dejando morir?

Las últimas rimas de Socas en este bloque, sin embargo, no fueron para Rapder, sino para el público del evento: “Os digo lo siento, ojalá un día no aplaudáis estas cosas en eventos”. El público permaneció callado.

Cuatro días después, los dos improvisadores han rebajado el tono y han aclarado en Twitter que la relación entre ambos es cordial. Rapder ha defendido que todo el equipo español se valió de comentarios gordofóbicos durante toda la competición y que él no se mostró ofendido. Socas se ha disculpado por ello en dos tuits. En el primero, contestaba a Rapder que "la batalla fue como fue", y le agradecía que cambiara el enfoque del enfrentamiento cuando vio que ella se encontraba incómoda. "Por aquí se come mucho hateo [odio], pero ni caso", concluía Socas. En el segundo, pedía disculpas públicas: "Tengo ansiedad y en el escenario me dio porque no encontraba la manera de enfocar el enfrentamiento, solo quería que se acabase para estar sola un tiempo, tranquilizarme y reflexionar", explica.

Rapder ha contestado a la rapera afirmando que no tiene por qué disculparse. "Eres una excelente persona y competidora, estoy seguro de que en nuestro próximo enfrentamiento haremos algo aún más épico".

Socas también ha comentado que, aunque está “muy agradecida por todo el apoyo”, consideraba que “se están sacando algunas cosas de quicio”. En Instagram ha aclarado que “independientemente de la tensión que pudiera palparse en la batalla”, respeta a Rapder. “Las malas vibras duran los minutos del encuentro, y eso es lo bonito de esta disciplina, donde vamos a cuchillo arriba y nos apoyamos abajo, fuera y donde sea”.

Nacida en Tenerife 1997, Sara Socas es una de las freestylers españolas más populares. Empezó a improvisar, tal y como contó en una entrevista a Verne, en una fiesta con sus compañeros de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y tuvo a otra de las grandes improvisadoras españolas, Erika2Santos, como referente. Estas dos improvisadoras fueron las únicas dos mujeres que estuvieron entre los 48 semifinalistas de la Batalla Nacional de Gallos. “Mucha gente me ha llegado a preguntar si las batallas no eran solo para chicos, a lo que yo les respondo que no, que esto es como cuando las mujeres no jugaban al fútbol porque estaba mal visto”, cuenta. Puedes escuchar a ambas rimar en este vídeo:

