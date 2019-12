El recuerdo de los famosos fallecidos en 2019, como si fuera una portada de The Beatles

Cuando falleció su adorado David Bowie en 2016, el director de arte británico Chris Baker inició una tradición navideña: publicar cada mes de diciembre un collage recordando a las celebridades que nos han dejado a lo largo del año. Su fuente de inspiración es la portada del disco de The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). Tras las ediciones de 2016, 2017 y 2018, Baker ha compartido este viernes en sus redes sociales el diseño de este año bajo la etiqueta #sgtpepper2019.

Luke Perry (marzo), Karl Lagerfeld (febrero), Peter Fonda (agosto), Grumpy Cat (mayo) y la catedral de Notre Dame tal y como la conocemos (abril) están en la lista. Aparecen colocados "como lágrimas en la lluvia", dice Baker en honor a otro de los desaparecidos en 2019, el actor de Blade Runner Rutger Hauer (julio).

Al británico le ha dado tiempo a incluir a última hora a Marie Fredriksson, la cantante de Roxette (fallecida a los 61 años el 10 de diciembre), y Caroll Spinney, el titiritero que dio vida a la Gallina Caponata (fallecido a los 84 años el 8 de diciembre).

Además de famosas personalidades, el diseñador suele colar en la parte inferior de la imagen algún guiño a hechos que han aparecido en los periódicos. Este año, aparece una caja de Pizza Express, en referencia al escándalo sexual en el que se ha visto involucrado el príncipe Andrés de Inglaterra (usó como coartada haber estado en un establecimiento de esta famosa cadena el día que le acusaban de haberse acostado con una menor).

Los asuntos medioambientales también preocupan a Baker. Tras mencionar el cambio climático en ilustraciones anteriores, este 2019 recuerda al último rinoceronte de Sumatra que habitaba en Malasia, fallecido en noviembre y con el que se extingue su especie en este país.

Baker también ha creado una guía visual con los nombres de todos los elementos incluidos en su collage. Pincha en la imagen para ampliarla y ver los nombres sin problema. Tras las elecciones británicas del 12 de diciembre, que han dado amplia mayoría al partido conservador de Boris Johnson, el autor ha incluido un último fallecido, el número 97: la esperanza (en forma de lazo rojo que invita a votar al partido laborista).

En años anteriores

El primer póster, el de 2016, fue para su autor "una catarsis", contaba a Verne entonces. Además de Bowie, incluyó a Gene Wilder, Alan Rickman, Prince, Johan Cruyff... y el Brexit como tema destacado del año.

Para el año siguiente, dedicó el espacio al medio ambiente. Ese es el motivo por el que los fallecidos de 2017 Roger Moore, Adam West, Chuck Berry o Jerry Lewis aparecen con el agua por las rodillas en ese montaje. "Quiero que la gente se pare a pensar en las catástrofes de este año y el terrible efecto del cambio climático", decía.

Montserrat Caballé fue la primera personalidad española que apareció en uno de los trabajos de Baker, en 2018. "Trascendía fronteras y cruzaba las divisiones culturales. Cuando la música clásica llega al mainstream vive para siempre", comentaba Baker a través de mensaje privado. La soprano compartía espacio con Stephen Hawking, Avicii, Aretha Franklin, Burt Reynolds y Stan Lee, entre muchos otros. El Brexit volvía a ser coprotagonista.

La portada original

Para cualquier persona dedicada al diseño de forma profesional como Chris Barker, la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) es uno de los clásicos básicos, reproducido en infinidad de ocasiones. El conocido artista pop Peter Blake y Jann Haworth fueron sus creadores.

Decidieron rodear a The Beatles de personalidades y celebridades de todo tipo; desde Edgar Allan Poe y Oscar Wilde a Bob Dylan y Marilyn Monroe. Llegaron a ganar un Grammy con esta propuesta visual, que ilustraba canciones como With a Little Help from My Friends y Lucy in the Sky with Diamonds.

A finales de los 60, el movimiento hippie estaba en alza y la banda lo había abrazado ya en su estilo de vida y en su música, componiendo canciones como I'm the Walrus que publicarían semanas después de lanzar este disco. Decidieron entonces crear una banda ficticia bajo los preceptos de la psicodelia, llamada en español "la banda del club de los corazones solitarios del sargento Pepper".

Con el tiempo, este trabajo de diseño se ha relacionado con la muerte. Una teoría de la conspiración asegura desde hace décadas que Paul McCartney murió en un accidente de tráfico en los 60 y que desde entonces un doble ha ocupado su lugar (asumiendo que el talento musical del británico es fácilmente imitable).

Algunos quieren ver en la imagen la escenificación del entierro del cantante y bajista. Por ejemplo, la postura del beatle mirando al frente es distinta de la del resto de sus compañeros, que se encuentran rodeando su cuerpo, ladeados. En la zona de la tierra hay una corona de flores en forma de bajo.

