La youtuber NikkieTutorials responde a un intento de chantaje haciendo público que es trans

Este vídeo en el que revela que es una mujer trans es en inglés y, aunque no está traducido al castellano, se puede activar los subítulos en inglés pinchando en el icono de abajo a la derecha / NikkieTutorials.

Nikkie de Jager es el nombre de la persona detrás de la cuenta de Youtube de NikkieTutorials. Sus tutoriales sobre maquillaje, que comparte en la red social desde 2008, han logrado reunir a más de 12 millones de suscriptores, convirtiéndola en una youtuber muy influyente, como demuestran sus colaboraciones con grandes empresas como Maybelline o su papel como asesora para Marc Jacobs Beauty. En Instagram también ha logrado congregar a una nutrida comunidad, con más de 13 millones de seguidores.

En su último vídeo, publicado este lunes 13 de enero, la creadora digital ha reconocido públicamente que es una mujer trans. "Cuando era pequeña nací en el cuerpo equivocado, lo que significa que soy transgénero", afirma. El vídeo, titulado I'm coming out ["Estoy saliendo (como trans)"], sumaba más de 13 millones de reproducciones en la mañana del martes 14 de enero (hora española), y se había colado en las listas de tendencias de la red social, incluyendo la española, donde ocupaba el quinto lugar a la hora citada.

"Hoy estoy aquí para compartir contigo algo que siempre había querido compartir, pero por mi propia voluntad, aunque parece que me han arrebatado esa posibilidad -cuenta al principio del vídeo-. Así que hoy estoy retomando el control y os voy a contar algo". El motivo de que la youtuber haya hecho pública esta declaración precisamente ahora es un chantaje, según cuenta ella misma casi al final del vídeo. Nikkie de Jager afirma haber recibido mensajes que aseguraban que acabarían filtrando a la prensa que es una mujer trans.

"Al principio era aterrador saber que hay gente tan malvada que es incapaz de respetar la verdadera identidad de alguien -explica la creadora-. Es vil y asqueroso. Decían que querían filtrarlo porque estoy mintiendo o porque no quiero contar mi verdad o porque tengo miedo a contar a la gente quién soy en realidad", añade la popular youtuber, que no da más detalles sobre el momento en que comenzó a recibir las amenazas ni lo que sabe sobre su origen.

Pese a estas circunstancias, la youtuber, que ahora tiene 25 años, confía en que su mensaje sirva como inspiración a otras personas en su misma situación. "Con este mensaje quiero inspirar a pequeñas Nikkies alrededor del mundo que se sientan inseguras y que se sientan fuera de lugar y que se sientan incomprendidas. Espero que mi declaración y el hecho de que sea libre te inspire a hacer lo mismo", añade Nikkie de Jager en el vídeo, que dura 17 minutos.

Además, Nikkie de Jager repasa su biografía en el vídeo y cuenta cómo empezó a llevar ropa de chica a los siete u ocho años, cómo empezó la terapia hormonal a los 14 y cómo completó su transición a los 19. "No necesitamos etiquetas. Pero si tenemos que hacerlo, sí, soy transgénero. Pero al final del día yo soy yo", afirma en otro momento del vídeo.

Cuando su canal apenas contaba con tres años de existencia, Nikkie de Jager, natural de la ciudad neerlandesa de Eindhoven, empezó a llamar la atención de los medios especializados. El 28 de julio de 2011, cuando no tenía más que 17 años y apenas superaba los 100.000 seguidores, concedió una entrevista en la revista estadounidense Teen Vogue en la que definía el objetivo de su canal con las siguientes palabras: "Que los espectadores se sientan bien consigo mismos. Si por el camino aprenden algunos consejos y trucos sobre belleza y si se ríen mientras hacen todo eso, entonces habré hecho mi trabajo".

En una entrevista concedida a la revista Glamour en 2018, ya con una comunidad mucho más sólida a sus espaldas, rememoraba su primer vídeo, que decidió subir después de ver un episodio del reality de la MTV The Hills. "Era horrible", afirma. Pero también reconocía su importancia para mostrar "cómo puedes venir del peor lugar y darle la vuelta a las cosas".

Desde entonces, han cambiado mucho las cosas en la vida de Nikkie. Y no solo por sus colaboraciones con Maybelline o con Marc Jacobs Beauty, que mencionábamos al principio. También ha protagonizado una serie de vídeos temáticos en YouTube, titulada The Power of Makeup ["El poder del maquillaje"], por la que han pasado personalidades como Kim Kardashian y Drew Barrymore. En otra de sus series para YouTube, llamada Side by Side ["Mano a mano"], también han participado otros famosos.

El último vídeo de Nikkie de Jager ha recibido numerosas muestras de apoyo. Por ejemplo, su tuit con la frase "Yo soy yo", acompañada por el emoji con la bandera LGTBI+, sumaba más de 325.000 "me gusta" a las 12 horas de su publicación:

También la han apoyado en redes personas como Nikita Dragun -otra popular youtuber trans que se ocupa de maquillaje en su canal-, Huda Kattan -también beauty vlogger-, Jinkx Monsoon -protagonista de RuPaul's Drag Race-, Kathleen Lights -también especialista en maquillaje- y Jeffree Star.

