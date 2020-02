La diseñadora gráfica que recrea el aspecto que tendrían personajes históricos en la actualidad

Google Plus

Los escultores y pintores anteriores al siglo XIX, antes de que se inventara y popularizase fotografía, han permitido que actualmente podamos conocer el aspecto de muchos personajes históricos gracias a sus obras. La diseñadora estadounidense Becca Saladin selecciona algunas de esas obras para acercar todavía más a estas figuras históricas al presente: en su cuenta de Instagram Royalty Now (@royalty_now_) utiliza esculturas y cuadros para recrear a figuras como Julio César, Maria Antonieta o Nefertiti en carne y hueso y con aspecto actual.

Saladin, de 29 años, creó Royalty Now en abril de 2019. "Comencé por aburrimiento", cuenta por correo electrónico a Verne. Mi figura histórica favorita es Ana Bolena, pero no tenemos buenos retratos de ella. "Quería comprobar cómo se vería con un peinado y un maquillaje actual. Soy diseñadora gráfica de profesión, así que abrí Photoshop y comencé a crearla como una mujer moderna. Después de eso, comencé a hacer más y más".

Desde su creación, la cuenta ya ha superado los 57.000 seguidores, aunque parte del éxito ha llegado este enero, después de que varias cuentas de Twitter publicaran sus imágenes. Uno de ellos, publicado por @medievalgill, ha superado los 19.000 retuits en menos de una semana.

Para diseñar sus recreaciones, Saladin comienza "buscando un retrato o busto de buena calidad. Hay figuras históricas que me gustaría recrear y que, desafortunadamente, no tienen obras de buena calidad asociadas a ellas con las que pueda trabajar", explica. Después, comienza a el proceso de edición. "Requiere mucha remodelación, dibujo, adición de maquillaje, cejas y pestañas", cuenta. "A veces lleva un tiempo hacer que parezca creíble, y creo que en algunos no llego a conseguirlo, pero creo que a pesar de ellos mis seguidores quieren ver mis intentos".

Para seleccionar con qué ropa viste a las figuras históricas que recrea, Saladin cuenta que toma en cuenta lo que se conoce de su personalidad y lo que su intuición le dice de cómo vestirían. "Por ejemplo, Catalina de Aragón era una mujer muy piadosa, así que modifiqué el vestido para que fuera menos revelador porque no pensé que fuera algo que ella usaría. En el extremo opuesto, la amante de Luis XV, Madame du Barry, puede ser más sexy ".

A continuación, puedes ver algunas de las recreaciones de figuras históricas que Becca Saladin ha publicado en Royalty Now:

Catalina de Aragón

Madame du Barry

Alejandro Magno

Cleopatra

Enrique VIII de Inglaterra

Abraham Lincoln

Luis XV de Francia

Isabel I de Inglaterra

La Gioconda

Leonor de Toledo

Benjamin Franklin

