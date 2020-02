Bill Murray vuelve a quedarse atrapado en el tiempo en un anuncio

Google Plus

Otra vez suena I got you babe en el despertador. Otra vez a las 6.00. Otra vez en una habitación de hotel. Y otra vez Bill Murray, pero no en la película Atrapado en el tiempo (1993), sino en un anuncio.

El actor estadounidense se ha vuelto a poner en la piel de uno de sus personajes icónicos, Phil Connors, un meteorólogo de televisión que acude a un pueblo de Pensilvania un 2 de febrero para cubrir una tradición anual: que una marmota adivine cuándo terminará el invierno. En la película Atrapado en el tiempo, más conocida en el resto del mundo por su nombre en inglés Groundhog Day (El Día de la Marmota), Connors vive todo los días ese 2 de febrero.

Murray vuelve a ser un meteorólogo atrapado en el tiempo para un anuncio de la marca de coches Jeep. En la película, Murray no soporta tener que vivir el mismo día una y otra vez, sin que el resto de personas sean conscientes de ello. Como en el largometraje, en el anuncio se encuentra con un agente de seguros demasiado insistente, interpretado por Stephen Tobolowsky. "¡No, tú no!", dice Murray al verle, antes de salir corriendo. Pero uno de esos días es diferente: ve un Jeep, que conduce cada día con la marmota. A partir de entonces, le da igual estar atrapado en el mismo día. Incluso lo disfruta.

El anuncio ha sido difundido este 2 de febrero, coincidiendo con el Día de la Marmota, y, además, con la Super Bowl, la final de fútbol americano en Estados Unidos. El spot se emitirá en televisión en el descanso del partido.

La huella de Atrapado en el tiempo

Atrapado en el tiempo, dirigida por Harold Ramis, es una de las películas de los 90 que más huella ha dejado en la cultura popular. Cuando algo es muy repetitivo o rutinario se suele decir que "parece el Día de la Marmota". Y I got you babe ha quedado para la historia como la canción de la película. Ramis, fallecido en 2014, fue el guionista de otras obras cómicas muy populares, como Cazafantasmas, Una terapia peligrosa o El pelotón chiflado.

La película está basada en una tradición real: cada año desde 1887, en el pueblo de Punxsutawney (Pensilvania, Estados Unidos) cientos de personas observan qué hace una marmota para determinar cuánto durará el invierno. Si el animal no mira su sombra -porque el cielo está cubierto-, el invierno será corto. Si la marmota mira su sombra -al ser un día soleado-, el invierno durará seis semanas más. Esta tradición se practica en otros muchos municipios de Estados Unidos y Canadá, pero el que más atención genera siempre es Punxsutawney.

Como recoge este artículo de Materia, la sección especializada en ciencia de EL PAÍS, en 2000 Paul Sommers, un profesor de economía del Middlebury College de Vermont, puso a prueba la fiabilidad de la marmota. Confrontó las predicciones del animal con la realidad a lo largo de 50 años, desde 1950 a 1999. “Nuestros resultados sugieren que los pronósticos del tiempo a largo plazo de Phil -el nombre de la marmota- son mucho mejores de lo que algunos pensarían”, indicaba el estudio de Sommers. Concretamente, la marmota logró un 70,4% de éxito.

Este año, la marmota no ha visto su sombra, así que el invierno acabará pronto. Al menos según el meteorólogo-marmota de Pensilvania.

