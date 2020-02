Los seguidores de José Luis Cuerda celebran la sabiduría del cineasta recordando sus tuits

"Lo que busco es el humor, sin él no sabría vivir", contaba el cineasta

Google Plus

La noticia del fallecimiento del cineasta José Luis Cuerda ha hecho que en Twitter se le haya rendido homenaje recordando algunos de sus tuits. Y es que su ingenio y particular sentido del humor no solo se puede apreciar a través de películas como Amanece, que no es poco (1989), sino que también ha quedado demostrado con tan solo 140 caracteres.

Muere José Luis Cuerda. Entre otras tantas maravillas, escribió el mejor tuit que recuerdo: "Los tontos de antes gritábamos menos". — Ander Izagirre (@anderiza) February 4, 2020 José Luis Cuerda, gran director de cine y mejor tuitero. Que la tierra le sea leve. — antonio saceda (@sacedator) February 4, 2020 En la muerte de José Luis Cuerda, es justo recordar, además de al cineasta único por su humor surrealista, al que sabía manejar registros dramáticos (¿cuántas veces habré visto La lengua de las mariposas?) y al ingenioso tuitero y colaborador radiofónico. — Antonio J. Gandiaga (@ajgandiaga) February 4, 2020

El director de cine creó su perfil en esta red social en 2012, y llegó a acumular más de 150.000 seguidores. En sus tuits compartía tanto reflexiones al azar como numerosas críticas a la clase política. "Lo que busco es el humor, sin él no sabría vivir", explicaba Cuerda en una entrevista a Verne en la que explicaba su faceta como tuitero.

Precisamente algunos de estos tuits han sido de los más recordados por sus seguidores. Sus ocurrencias, como por ejemplo afirmar que salía con Marilyn Monroe, demuestran que el humor era un imprescindible en todas las diversas formas que tomaba su obra.

Cuando yo salía con Marilyn Monroe, lo que más nos gustaba era sentarnos en un banco del parque de Albacete y hablar de nuestras cosas. — jose luis cuerda (@cuerda1936) February 2, 2013 Las conjunciones copulativas dan gusto. — jose luis cuerda (@cuerda1936) August 3, 2018

Sus críticas a los “administradores” -como él mismo denominaba a los políticos- le valieron alguna respuesta airada, pero el cineasta siempre evitaba las confrontaciones online. “Discutir, siendo yo muy discutón, me gusta hacerlo cara a cara”, contaba el cineasta a Verne.

Cuerda llevaba sin tuitear desde febrero de 2019, con una excepción en octubre para anunciar la publicación de sus Memorias Fritas. Sin embargo, durante años fue un tuitero muy prolífico, llegando incluso a compartir entre 15 y 20 tuits diarios. El cineasta aprovechó todas las ideas que había volcado en formato tuit y las transformó en dos libros: Si amaestras una cabra, llevas mucho adelantado (2013) y Me noto muy cambiá (2016).

Aquí abajo puedes ver una recopilación que recuerda el ingenio del director de cine en Twitter:

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!