El episodio del cachorro: cuando Ellen DeGeneres salió del armario con ayuda de Laura Dern

Después de tres nominaciones, la actriz Laura Dern (Los Ángeles,1967) ha ganado este domingo el premio Oscar por mejor actriz de reparto gracias a su trabajo en Historia de un matrimonio. Además de este galardón, ha participado en los últimos años en proyectos de cine y televisión que también han sido reconocidos por la crítica, como Mujercitas, nominada a mejor filme y la serie de HBO Big Little Lies.

A pesar de tener una exitosa carrera, hubo un momento en que no fue así. Un hilo en Twitter publicado por el periodista Juan Arcones revela la época en que Dern fue relegada de varios proyectos cinematográficos de Hollywood. El relato ha sido retuiteado más de 9.000 ocasiones y ha recibido más de 39.000 me gusta en las primeras 24 horas tras su publicación.

Laura Dern acaba de ganar el Oscar a Mejor Actriz Secundaria (en su 3ª nominación) pero pocos recuerdan que estuvo en la 'lista negra de Hollywood' casi 10 años. Abro hilo 👇👇👇 pic.twitter.com/qEvaHFXTlo — Juan Arcones (@juanarcones) February 11, 2020

Después de protagonizar grandes éxitos del cine como Corazón Salvaje (1990) y Jurassic Park (1993), Dern decidió participar en la serie Ellen, protagonizada por la comediante Ellen DeGeneres, en abril de 1997. Su actuación fue en un episodio transmitido en dos partes, donde Ellen conoce a Susan (interpretado por Laura Dern), una productora lesbiana que le confiesa su orientación sexual. Aunque el personaje de Ellen se niega a admitir que también es homosexual, termina haciéndolo al final del segundo tramo. Era la primera vez en la historia de Estados Unidos que el personaje principal de una serie salía del armario. El gesto abrió la puerta a series como Will & Grace, pero protagonizó una enorme polémica que llegó a la portada de la revista TIME.

Según un artículo de Vanity Fair, el equipo de esta comedia se reunió con los ejecutivos de la cadena de televisión ABC, recién adquirida por la conservadora y familiar Disney, para comunicarles que la protagonista revelaría su verdadera orientación sexual. “Que se compre un cachorro, pero ni hablar de que salga del armario”, cita el artículo. Por ello, este capítulo se llama El episodio del cachorro. Después de la emisión de este capítulo DeGeneres confirmó que, al igual que su personaje, ella misma es lesbiana. La actriz reconoció a su compañera de reparto que fue a ella, a través de su personaje, a la primera persona a la que le dijo en voz alta soy gay, ha recordado Dern en varias entrevistas.

La salida del armario de DeGeneres fue portada de TIME en 1997

Más de 42 millones de espectadores siguieron en directo la salida del armario de Ellen. La Asociación de Familias Americanas presionó a los anunciantes para que retiraran la publicidad. Algunos lo hicieron. En un primer momento, ABC apoyó su serie. Mantuvo el episodio en su habitual horario estelar, a pesar de recibir peticiones para relegarlo al late night, y no se amedrentó ante la posible fuga de anunciantes. Pero la comedia desapareció de la parrilla en la temporada siguiente.

Esta polémica pasó factura a la carrera de ambas. Dern forma parte de la industria de Hollywood desde la infancia, como hija de los actores Diane Ladd y Bruce Dern. Tras la emisión del polémico episodio de Ellen, pasaron años hasta poder recuperarse por completo y volver a tener un papel preponderante. La actriz recordaba en 2019, en una entrevista para el medio especializado en cultura pop Vulture, que llegaron a recibir amenazas de muerte mientras rodaban. "Consideré este papel una gran oportunidad. Luego, las llamadas comenzaron a llegar una vez que dije que sí, de un par de asesores en Hollywood que estaban fuera del armario, diciéndome que no lo hiciera. Mucha gente en mi vida estaba realmente preocupada. Y pensé: Esto es ridículo. Me he criado en Hollywood, en una burbuja, y no me di cuenta de que aún no habíamos llegado o algo así. La primera vez que me di cuenta fue cuando Oprah [que también aparece en el capítulo] y yo estábamos comiendo un bocadillo en el rodaje. De repente, una avalancha de policías invadió el plató mientras ensayábamos. Nos dijeron: Ha habido una amenaza de bomba, estamos desalojando el plató. Estuvimos involucradas en este proyecto durante diez días y nos pasamos los dos años siguientes lidiando con problemas de trabajo y de seguridad", recordaba la actriz.

En el aniversario 20 de la emisión de este episodio, Dern acudió al programa de DeGeneres acompaña de Oprah Winfrey para hablar de lo que había ocurrido después. “Solo ver el vídeo me conmueve por haber podido acompañarte cuando pronunciaste esas palabras”, dijo Dern. Pero su carrera comienza a tomar altos vuelos de nuevo. Según Deadline, Dern está confirmada para filmar la tercera parte de la saga Jurassic World, la cual se estrenará en 2021, junto al resto del reparto original.

Sigue a Verne México en Facebook, Twitter e Instagram y no te pierdas tu ración diaria de maravillas de Internet.