Los mejores tuits de los Oscar en VOSE: subtitulamos los comentarios más graciosos

La alegría de Bong Joon-ho con sus premios por Parásitos ha sido uno de los momentos más comentados de la gala de los Oscar, pero no el único. Los tuiteros estadounidenses han tenido tiempo para comentar la alfombra roja, la actuación de Eminem e incluso la ausencia de Joe Pesci. Repasamos y traducimos algunos de los comentarios más divertidos, no sin antes recordar que tienes toda la información sobre la gala y los premiados en EL PAÍS.

LA ALFOMBRA ROJA

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because "I don't like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq

And the #Oscars for the best photo-bomb goes to... Timothee Chalamet and Margot Robbie pic.twitter.com/DGRUDQNuRq

when wizards from different factions convene a council because there is great turmoil in the land pic.twitter.com/TBnHZ5zDHf

LA ACTUACIÓN DE EMINEM

give me a multi-generational abc sitcom about this family pic.twitter.com/xx3GHRU4wV

they made martin scorsese sit through eminem losing himself and are probably sending him home empty-handed anyway https://t.co/HMgl0RWdsQ

Hour three of The Irishman pic.twitter.com/WA2WZtqfnj

a montage of crowd shots during Eminem's performance at the Oscars pic.twitter.com/6hEkeMfGgc

ALGUNOS MOMENTOS MEMORABLES



The most handsome hug in recorded human history. #Oscars pic.twitter.com/kRGQyn4TAo — pat muldowney (@muldowney) February 10, 2020

El abrazo más guapo de la historia de la humanidad.

Not familiar with the Pokémon Gym that Timothy is representing. #Oscars pic.twitter.com/eXNv5Ilco1 — Ryan McCarthy (@Roy_McCarnage) February 10, 2020

No conozco el gimnasio Pokémon al que representa Timothee [Chalamet].

Everyone trying to figure out the difference between sound editing and sound mixing at the #Oscars pic.twitter.com/KSRcsuXVO5 — maybe: jgro1 (@jgro_1) February 10, 2020

Los que estamos intentando distinguir entre edición de sonido y mezcla de sonido en los Oscar.

Brad Pitt is literally all is us when the professor looks at you but you don’t know the answer to their question #Oscars pic.twitter.com/RmuQ86Y5u3 — Nicole Perez (@nicole_perez1) February 10, 2020

Brad Pitt es literalmente cualquiera de nosotros cuando el profesor nos mira, pero no sabemos la respuesta a la pregunta.

what was the best moment of the night? when Bong Joon Ho won, when Bong Joon Ho won, or when Bong Joon Ho won? or was it when Bong Joon Ho won? #Oscars — david ehrlich (@davidehrlich) February 10, 2020

¿Cuál ha sido el mejor momento de la noche? ¿Cuando ha ganado Bong Joon-ho, cuando ha ganado Bong Joon-ho o cuando ha ganado Bong Joon-ho? ¿O ha sido cuando ha ganado Bong Joon-ho?

Bong Joon-ho es mi héroe.