Obama planta cara a los racistas de Charlottesville con una frase histórica de Mandela

Un grupo de supremacistas blancos se ha manifestado este sábado en Charlottesville (Virginia, Estados Unidos). Uno de los racistas arrolló a un grupo de manifestantes críticos con su coche, matando a una mujer. Además, dos policías han fallecido después de que su helicóptero se estrellase en las afueras de la ciudad [Sigue aquí toda la información sobre lo ocurrido en Charlottesville].

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado condenando la violencia de "muchas partes", equiparando a los neonazis con el resto de manifestantes. Su predecesor en el cargo, Barack Obama, ha abordado la situación de otra forma. Ha tuiteado una de las frases más famosas del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. En pocas horas, el tuit principal con la cita lleva más de 450.000 retuits. Debajo de los tuits está la traducción en español.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love..." — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017