Un hombre encuentra a "los héroes" que socorrieron a su madre en La Rambla

El sábado por la noche, David Sarda publicaba en Facebook que había encontrado a las dos personas que socorrieron a su madre en el atentado de La Rambla y les había podido agradecer su ayuda. El viernes ya había compartido la foto en la red social, para poder así encontrarles y darles las gracias por su gesto.

En el post explicaba que su madre "fue arrollada ayer -en referencia al jueves- por la multitud que huía presa del pánico a consecuencia del atentado de Barcelona". [Sigue todo lo relacionado con el atentado en EL PAÍS]. "No tengo palabras para agradecer a las dos personas que la acompañan en la foto. Ellos la recogieron del suelo y la resguardaron en un comercio para protegerla", comenta. El objetivo de su publicación era identificar al hombre y a la mujer que caminan junto a su madre, a los que cataloga como "héroes".

Este domingo la publicación llevaba más de 78.000 reacciones, 37.000 compartidos y 5.000 comentarios. La mayoría de esos mensajes reconocen el gesto de estas dos personas, sin aportar pistas sobre su identidad: "A pesar del dolor, tuvo la suerte de encontrar a dos ángeles que la ayudaron"; "personas como estas, valientes, maravillosas y serviciales es lo que necesita el mundo"; "y se sigue diciendo que la juventud de ahora no tiene valores ni sentimientos".

"Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me han apoyado y animado con sus comentarios. Estoy abrumado y emocionado por la multitud de muestras de cariño que he recibido", comenta, antes de dar las gracias a otras personas que ayudaron a su madre tras el atentado, entre los que se encuentra el personal sanitario que la atendió y un taxista que la transportó gratuitamente. También menciona a un amigo que compartió la publicación en Twitter. Una de las respuestas a ese tuit identifica al hombre que camina junto a ella.

El hombre que acompaña a la madre de Sarda, Iván, se ha reconocido en la fotografía y la ha compartido en Instagram. "Hoy al ver esta foto, doy gracias por haber salido bien de allí y, sobre todo, me siento orgulloso de haber ayudado en todo lo que he podido", indica en la publicación, que lleva casi 9.000 me gusta. Sarda ha identificado también a la joven que los acompaña, Montse SG.

La imagen, obra de un fotógrafo barcelonés

El pantallazo que acompaña a la publicación en Facebook de Sarda es un post en Instagram de BBC News. "Unas personas se ayudan las unas a las otras en Barcelona después de que una furgoneta atropelle a una multitud en Las Ramblas", indica el pie de foto. El autor de la fotografía es Pau Barrena, un fotógrafo barcelonés de 31 años de AFP (Agence France-Presse).

"Hice esa foto poco después de llegar a La Rambla. No recuerdo exactamente a qué altura estaban cuando capté la imagen. Se veía que la mujer estaba muy asustada. Le acompañaban dos personas jóvenes. Era una imagen muy representativa", comenta a Verne por teléfono. Esta es la foto original.

Pau Barrena (AFP)

"Antes de esa imagen, hice otra en la que no se ve a los chicos, solo a la mujer bastante triste", añade. Esta es la otra foto a la que se refiere Barrena.

Pau Barrena (AFP)

El fotógrafo de AFP asegura que después se encontró con la madre de David Sarda mientras ella esperaba a un taxi. "Estaba sentada en la silla de un bar. Hablé con ella y me contó que la multitud se la había llevado por delante. Decía que todo eran sonidos y gente corriendo", comenta.

El fotógrafo asegura que llegó inmediatamente al lugar de los hechos. "No sé si esta foto es la que más me ha impresionado de las que hice el jueves. Hay otra que captó mi atención, en la que se ve a otra mujer mayor que camina con la ayuda de dos agentes", indica.

Pau Barrena (AFP)

