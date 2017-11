Una artista con agorafobia utiliza Google Street View para 'viajar' por el mundo

Las partes coloreadas en azul oscuro del siguiente mapa son aquellas por las que puedes caminar desde tu ordenador, móvil o tableta.

Las cámaras de Google han pasado por las zonas en azul oscuro. Google Street View

Son las áreas del mundo captadas por las cámaras de Google Street View. Jacqui Kenny, una artista neozelandesa de 43 años que vive en Londres y que apenas sale de casa, ha visitado muchas de ellas gracias a una de las herramientas más potentes de la empresa estadounidense. Sufre agorafobia, un trastorno de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones en los cuales la fuga pueda ser difícil. Para Kenny, Google Street View es la ventana al mundo.

Desde mayo de 2016 publica pantallazos de las escenas que se encuentra durante sus horas y horas en Google Street View. Lo hace en Instagram, donde cuenta con una comunidad de 80.000 seguidores. "Sufro ansiedad desde hace 20 años. Hace ocho que me diagnosticaron agorafobia, un desorden por el cual temes y evitas los lugares en los que te puedas sentir atrapado, avergonzado o en pánico. Ir al supermercado es un desafío. Ir lejos de casa, mucho peor", dice Kenny en un post en el blog de Google publicado en octubre. Estas son algunas de sus primeras publicaciones, un paseo por Mongolia, Sudáfrica y Brasil.

"Después de un varapalo empresarial, perdí mucha confianza en mí misma. Mi agorafobia empeoró. No estaba lista para enfrentarme al mundo, pero sabía que necesitaba una forma de expresarme y abandonar los pensamientos negativos", dice. Lo hizo a través de Google Street View: "Cuanto más viajaba, más escenas sacadas de otros mundos me encontraba. Lo que empezó como un hobby se convirtió en la búsqueda de algo escondido y mágico".

Kenny comenzó a hacer pantallazos de los escenarios que visitaba. Hasta octubre asegura que ha capturado 25.000 escenas. "Me di cuenta de que las miles de millones de fotografías que Google había tomado con fines funcionales se podían enfocar de forma creativa", añade.

Tiene una especial fijación por los espacios desolados, ya sea por el exceso de frío o de calor. "Me encanta un buen cactus", dice en el artículo que The New Yorker le dedicó en junio, con motivo de una exposición con sus imágenes en Nueva York. "El 90% de las veces hay un coche o una figura que fastidia el plano, algo que desde lejos parecía increíble". Cuando pasa eso, sigue buscando: "Me encantan las ciudades mineras o desiertas. Hay una combinación de aislamiento con un toque de esperaza y color".

También le han dedicado artículos en National Geographic y en la BBC. No es fotógrafa profesional, pero sí se ha profesionalizado en seleccionar las fotos de Google Street View. "Este proyecto me ha ayudado mucho a llevar mejor mi agorafobia. Me hace afrontar mis miedos", comenta. Tiene una página web en la que vende sus pantallazos enmarcados. Se define como la agorafóbica viajera.

La protección de la identidad de las personas que aparecen en sus fotografías está a salvo. Google Street View difumina las caras y las matrículas. Se lo toma tan en serio que en una ocasión difuminaron el rostro de una vaca. En este vídeo, Kenny cuenta su experiencia como exploradora de Google Street View: "Ahora me siento más conectada al mundo".

A partir de aquí tienes dos opciones: o entras en Google Street View en busca de escenas parecidas o recorres la selección de Kenny. Lo segundo es más rápido.

