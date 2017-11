Un efecto óptico hace que la camiseta de la selección se parezca a la bandera republicana

Habrá quien esté contento con los colores de la camiseta de España🇪🇸 para el Mundial de Rusia 2018, yo NO😡 Adidas, te has lucido.👏👏👏 pic.twitter.com/746MFxmbtJ

La bandera rojigualda representa a todo el país y no representa una idea política. La republicana sí. Me parece fatal q apliquen los colores de la bandera republicana a la camiseta q representa un país. @adidas_ES Así no ! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸