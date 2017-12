Ada Colau cuenta que tuvo novia durante dos años

Google Plus

Este sábado 9 de diciembre Ada Colau fue una de las invitadas en el programa de Telecinco Sálvame Deluxe. Habló con Jorge Javier Vázquez de temas mucho más personales de los que acostumbra. En un momento de la entrevista, mientras repasaban temas personales de la alcaldesa de Barcelona, Colau dijo: "Tuve primero un novio y luego una novia. Tuve las dos cosas". "Ah, ¿tuviste una novia también?", preguntó el presentador, mientras se escucha la reacción de sorpresa del público. "Sí señor, sí. Durante muchos años", contestó. El público aplaudió a la política catalana.

"¿Tus asesores no se van a enfadar?", preguntó entonces Vázquez. "No lo creo. A lo mejor ellos ni siquiera lo sabían". Colau continuo explicando que su novia era "parte" de su familia, a la que no le ocultó la relación, que empezó durante una beca Erasmus en Italia. "Hubo otras relaciones, pero como gran relación fue aquella", añadió cuando el presentador le pregunta si fue la única mujer en su vida amorosa. "Madre mía...", dijo Vázquez, "cómo estarán ahora los de Convergencia i Unió". Puedes ver ese fragmento de la entrevista a Colau pinchando en la siguiente fotografía.

Pincha en la fotografía para ver la entrevista

La alcaldesa de Barcelona, que cierra la lista de los comunes de cara a las elecciones del 21-D, hizo un alegato en favor de la diversidad afectiva y sexual en horario de máxima audiencia. "Paolo él y Elena ella. Fue una relación larga, de dos años". Otros muchos políticos españoles han dado antes el mismo paso en favor de la diversidad, como el candidato por el PSC, Miquel Iceta. El socialista fue el primer político que habló abiertamente de su homosexualidad en España, en 1999. La revelación de Colau fue muy aplaudida en redes sociales.

"Creo que no tienen nada de extraño", añadió Colau, que destacó la importancia del apoyo que recibió de su entorno familiar: "En mi casa era algo totalmente normalizado. Teníamos un montón de amigos gays. Formaba parte de la normalidad de nuestro entorno". Entonces Colau tenía 21 años. Ahora, a los 43, tiene una relación sentimental con el padre de sus dos hijos.

"Vivimos en una sociedad moderna en la que cada uno tiene que querer a quien quiera mientras respete a los demás. Viva el amor y que cada uno quiera a quien quiera", añadió la alcaldesa de Barcelona. Durante la entrevista, concedida en plena campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña, Colau también habló sobre su infancia.

Como explicamos en este artículo, una de las claves para la aceptación de la diversidad sexual es la visibilidad: "Es muy fácil decir que algo así es pecado, por ejemplo, si hablamos en abstracto. Pero cuando nos referimos a nuestros amigos, nuestros vecinos o nuestra familia, la cosa cambia: resulta mucho más difícil decir algo así de alguien a quien conocemos y a quien queremos. ¿Por qué no van a poder hacer lo que les dé la gana, ya sea vivir juntos, casarse o formar una familia, si eso es lo que quieren?".

