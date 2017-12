Cómo Tabarnia se ha convertido en una broma contra el 'procés' en Twitter

Barcelona is not Catalunya

Tabarnia es una hipotética región que engloba parte de las provincias de Tarragona y Barcelona, como explica EL PAÍS en este artículo. De ahí viene su nombre, mezcla de Ta (Tarragona) y Bar (Barcelona). Es una idea lanzada hace meses por la Plataforma por la Autonomía de Barcelona, también conocido como Barcelona is not Catalonia, un colectivo que insiste en la independencia de Tabarnia de Cataluña. No hay ninguna base histórica para reivindicar esta región inventada más allá de que los resultados electorales son contrarios al independentismo. La idea apenas había conseguido repercusión en un par de menciones en medios de comunicación en junio. Sin embargo, el 26 de diciembre se convirtió en trending topic en Twitter y se ha disparado su interés en Google.

¿Por qué se ha movido tanto ahora?

Normalmente, las personas que se referían a Tabarnia en redes sociales lo hacían con humor, hablando de la idea como una quimera molesta para los independentistas. Era una anécdota. No hay argumentos culturales, históricos o sociales que sostengan la tesis de Tabarnia. Ningún partido político se ha manifestado a favor de la constitución de esta región, que englobaría algunos de los municipios más desarrollados económicamente de Cataluña. Aquellos que apoyan de forma irónica a Barcelona is not Catalonia consideran que los argumentos para defender Tabarnia no son muy distintos de los planteados por los independentistas contra España. Esto ha animado a muchos a defender esta región ficticia para criticar al procés.

Además, los resultados de las elecciones catalanas les dieron una nueva razón a las cuentas en redes sociales de Barcelona is not Catalonia para reivindicar la ficticia Tabarnia: Ciudadanos ganó en la mayor parte del territorio que reivindican, el litoral barcelonés y parte de Tarragona. En pocos días, tras las elecciones del 21D, se han multiplicado las cuentas en Twitter que bromean con el asunto, como Tabarnia News. Han sido estas bromas las que han convertido el término en trending topic.

Tras la explicación del fenómeno Tabarnia publicado en los medios de comunicación, los ya de por sí numerosos chistes en la red social se han multiplicado. De nuevo, la intención de la mayoría de estas bromas es la de defender que, en su opinión, los argumentos del independentismo no son válidos. En cambio, la broma ha crecido tanto que, en muchos otros casos, ha dejado de tener una intención crítica para ser puramente humorística.

A pesar del tono humorístico, hubo quien se tomó muy en serio la reivindicación de Tabarnia. Aleix Sarri Camargo, asesor del eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa, contestó a un mensaje del portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta.

Fronteres inventades, nacionalisme ètnic, populisme econòmic sostingut sobre greuges imaginaris...



Sembla que C's ha entrat en la seva fase Lega Norte. https://t.co/GLNMEaotH8 — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 25 de diciembre de 2017 "Fronteras inventadas, nacionalismo étnico, populismo económico sostenido sobre agravios imaginarios... Parece que C 's ha entrado en su fase Liga Norte".

Mariluz Congosto, informática que ha centrado su doctorado en el análisis de Twitter y autora del blog llamado Barriblog, ha analizado a través de la red social el comportamiento de esta tendencia en la red social. "Todo indica que ha ido creciendo de forma natural y que en el calor de la discusión ha emergido hasta convertirse en trending topic", dice en uno de sus mensajes.

