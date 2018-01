Oro, incienso y Darth Vader: cabalgatas en las que a nadie le importa respetar las tradiciones

Google Plus

Tenemos polémica en la cabalgata por tercer año consecutivo, después del “no te lo perdonaré jamás” (2016) y de Copérnico (2017). En esta ocasión se trata de una de las 16 carrozas de la cabalgata de Vallecas, en la que se defiende la diversidad LGTB+ y en la que participarán tres mujeres, entre ellas la cantante y drag queen La Prohibida. También estarán la creadora escénica Roma Calderón y la cantante de hip hop Dnoé Lamiss, que han aclarado en un directo de EL PAÍS que su participación solo quiere mostrar la pluralidad de la sociedad y está pensada para los niños.

Aunque no irán de reinas magas, sino disfrazadas con pijamas de peluche, muchos consideran que esto supone un insulto a la tradición. Eso sí, otros muchos han recordado que la cabalgata de los Reyes Magos nunca se ha caracterizado por respetar los evangelios, precisamente, y siempre ha incorporado elementos lúdicos y, a menudo, incluso comerciales. Uno de los tuits más compartidos en esta línea ha sido el de Mónica Naranjo, cantante y jurado de Operación Triunfo.

¿Está bien visto que en una cabalgata desfilen personajes con fines comerciales como Bob Esponja pero está mal visto que desfilen unas Drags que tratan de fomentar derechos fundamentales? Cuanto les queda a algunos por evolucionar... pic.twitter.com/O6Yh8ByqB9 — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 3 de enero de 2018

De hecho, muchos de los rasgos considerados tradicionales no son tan fieles a la historia como puede parecer. Ni siquiera podemos hablar de que los reyes fueran tres, tal y como recuerda Umberto Eco en Historia de las tierras y los lugares legendarios y en su novela Baudolino. Los evangelios no indican cuántos eran, cómo se llamaban ni si eran reyes. Aunque sí había tres regalos, las tradiciones hablan de dos y a veces de 12 magos, con nombres como Hormidz, Jazdegard, Hor, Basander, Karundas...

En el siglo V, el papa León I dejó el número en tres y durante el siglo siguiente se les asignaron sus nombres. Además, Baltasar no fue negro hasta finales del gótico, cuando se decidió que serían un blanco, un árabe y un africano, "para sugerir la universalidad de la redención".

Es más, podrían no haber sido todos hombres: según recogía The Times, la Iglesia Anglicana ya admitió que la palabra "magi" que hace alusión en griego a los Reyes Magos no excluye la posibilidad de que hubiera una o varias mujeres.

Al final, la verdadera tradición es hacer algo con lo que los niños se diviertan y por eso casi nunca se respeta esa supuesta tradición histórica, lo que solo supone un problema cuando se intentan hacer ciertas lecturas políticas acerca de quién puede participar y quién no. Es decir, parece que solo molestan algunas imprecisiones históricas, mientras que se perdonan todas las demás. Estos son algunos ejemplos de cabalgatas en las que no se ha reflejado de forma nada fiel lo que recogían las escrituras, sin que hubiera ninguna polémica al respecto.

1. Darth Vader. El villano de Star Wars y sus soldados imperiales se pasearon por la cabalgata de Madrid de 2016. También alguno de los personajes de la nueva trilogía. Al fin y al cabo las películas transcurren hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, lo que bien podría ser Belén hace 2.000 años.

Darth Vader en la cabalgata de Madrid de 2016. Jaime Villanueva

En el centro y con sable láser, Kylo Ren, villano de la nueva trilogía de 'Star Wars', también durante la cabalgata de Madrid de 2016. Cordon Press

2. Piratas. Como todo el mundo sabe, los Reyes Magos llegaron a Belén desde Oriente a camello y esquivando a los temidos piratas del desierto, como se recogía en la cabalgata de Chamartín de 2017.

Los piratas de Belén. Kiko Huesca / EFE

3. Los pitufos, los minions, Elsa y otros personajes de dibujos animados. En 2011, los pitufos estuvieron presentes en la cabalgata de Madrid.

Cordon Press

A menudo aparecen muchos de los personajes favoritos de los más pequeños. Esto no tiene nada de malo, evidentemente, pero difícilmente se puede decir que hayan formado parte de los evangelios o incluso de las leyendas medievales posteriores.

En la cabalgata hay que respetar las tradiciones. No se puede desnaturalizar y olvidar que la huida a Egipto fue la primera misión de la Patrulla Canina pic.twitter.com/jHwLTHq0YK — Nando López (@Nando_J) 2 de enero de 2018

4. Dinosaurios. Hace muchos años que nació Jesucristo, pero quizás no tantos.

5. El Corte Inglés. En este centro comercial tienen de todo, pero resulta poco probable que los Reyes Magos compraran allí los tres presentes que llevaron al pesebre.

Vale, recuperemos la tradición de la cabalgata: quitemos las drag queen y la carroza de El Corte Inglés. — _Rubalcaba_ (@_Rubalcaba_) 3 de enero de 2018 En la imagen, la tradicional carroza de la Cabalgata que muestra el momento histórico en el que los pingüinos llevan mirra al Portal de Belén. pic.twitter.com/t7Zwl1uiqC — Quique Peinado (@quiquepeinado) 2 de enero de 2018

6. Copas de Europa. ¿Eran de oro y estaban llenas de incienso y mirra, tal vez?

Hablando de cabalgatas..never forget que en Jaén en 2014,tras ganar el Madrid la 10aª,la carroza de Baltasar iba así pic.twitter.com/vUeSpDDiwG — Tony Brown (@Petrelli86) 3 de enero de 2018

7. Toreros en Vespa. El historiador y periodista Luis F. Gago recogía en un hilo varias fotos sobre la tradicionalísima cabalgata de 1953 en Madrid. Toreros y caballeros recorrieron la ciudad en moto, por si alguno tiene la sospecha de que las de antes sí que eran respetuosas con la historia.

Ya que hablamos de cabalgatas tradicionales en Madrid. Recordemos cuando el franquismo decidió en 1953 que los pajes reales en realidad fueron toreros montados en vespas pic.twitter.com/GQNV2udgZO — Luis F. Gago (@Gago1F) 3 de enero de 2018 Quizá el tractor era para subir los castillos que formaban las carrozas. Porque como todo el mundo sabe los TEMPLARIOS (con sus Vespa claro, menuda obsesión el franquismo con las Vespa por cierto) estaban por Judea antes del cristianismo protegiendo al niño Jesús pic.twitter.com/6cRALpfbnQ — Luis F. Gago (@Gago1F) 3 de enero de 2018

8. Señores pintados de negro. Muchos de ellos, famosos, en un gesto que ya cada vez más se reconoce como racista.

(Actualización: el vídeo con la entrevista a Calderón y Lamiss se ha añadido a las 17:00 h., después de haber publicado la pieza).

