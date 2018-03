19 respuestas incorrectas de niños en exámenes que merecen sobresaliente

La cabeza de los niños no funciona igual que la de los adultos. Hay acertijos de lógica que consiguen resolver antes que las personas mayores, pero también hay respuestas obvias para los adultos que no lo son para los pequeños. Esto provoca que, en ocasiones, tengan contestaciones inesperadas a preguntas que parecen obvias. Y, cuando estas se dan en ejercicios de clase o exámenes, además, quedan por escrito. Así nace un clásico de internet: las respuestas hilarantes de niños en exámenes.

Imagina: eres maestro, y uno de tus alumnos te hace carcajearte con una respuesta tan hilarante que dudas si dársela por buena o no. Llevas todo el día diciéndoles aquello de "dilo en alto, que nos riamos todos". ¿Cómo no vas a aplicarte el cuento? Así llegan a internet muchas de estas contestaciones. Otras no son cosa de los profesores, sino de los familiares de los alumnos. Ya que el pequeño no va a tener la máxima puntuación, al menos que otros se rían como lo has hecho tú.

1. Escribe contrarios



La respuesta está mal porque lo contrario a "bonito" es "lenguado".

2. Los siguientes números

Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo (7 años). Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe.@RaquelMartos pic.twitter.com/ilnYYKw0Zv — Ignacio Bárcena (@nachobbb) 17 de octubre de 2017

Además de alguna carcajada, este ejercicio provocó un debate lingüístico en el que dio su opinión incluso la RAE.

3. ¿Cuántos perros salen de la caja?

Marina es una amiga de mi hija que es más lista que el hambre. Si fuera un examen debería puntuar doble. 😎😁 pic.twitter.com/hsnbhjCdtV — madrereciente (@madrereciente) 18 de agosto de 2017

Nunca hay que dar nada por supuesto.

4. Redacción: escribe una leyenda urbana

Les mandé a los de 1° ESO (12 años) que me hicieran una redacción contándome una leyenda urbana y un crío me ha contado Viernes 13 :__) pic.twitter.com/NUtTXrqnfG — La misteriosa C. Criskis (@chococriskis) 27 de noviembre de 2017

El ejercicio está mal porque la leyenda no es urbana, ocurre en la naturaleza. Este otro alumno, que ha escrito El Motorista Fantasma, sí lo ha entendido.

5. Dictado

Un niño con vocación de taquígrafo.

6. Explica el dibujo



Cualquier parecido con una tarta es pura coincidencia.

7. Historia del siglo XX



Historia real: imagen-respuesta a un examen de Historia de España 😂😂😂Sorpresas al corregir!!! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Cxw0EcNMP1 — Belén Santos (@MBelenProfe) 24 de febrero de 2018

No sabe ni lo que comió ayer, Hulio.

8. Explica con tus palabras el experimento de Miller

No era bonito, pero sí muy útil: demostró en un laboratorio cómo podría haberse creado la vida en la tierra a partir de compuestos inorgánicos.

9. ¿Por qué hay zonas del planeta con menos población?

Pregunta de examen, listillo:

¿Por qué en determinadas zonas del planeta hay poca población?

Respuesta de alumno de la ESO pic.twitter.com/DStv3AwKMW — Manuman (@Manuman) 10 de diciembre de 2017

Los derechos fundamentales deberían existir en todo el universo.

10. ¿Qué son los servicios públicos?

Respuesta de un alumno de mi clase, en el último exámen. Me encantan mis alumnos!! pic.twitter.com/q5MA5rePzd — BeaGascón (@BeaGascon) 17 de enero de 2018

Razón no le falta.

11. Un canterano de corazón

Vallejo, del (Real) Zaragoza, debería puntuar.

12. ¿Amenaza o función expresiva?

Un alumno me ha puesto este ejemplo de función expresiva en un examen y no sé si es una amenaza. pic.twitter.com/k0zygJL87I — Elías Gómez 🦉 (@eliasmgf) 5 de noviembre de 2014

Al menos lo lamenta.

Clásicos apócrifos

Muchos de ellos han circulado como cadena de emails desde hace años –incluso han aparecido en libros–, y otros son clásicos de foros y páginas de humor en Facebook. Seguro que en más de una ocasión te has topado con alguno de estos:

13. Incógnitas bilingües



O es un ejercicio de un colegio bilingüe, o esta respuesta ha sido traducida a varios idiomas.

Lleva tanto tiempo circulando por internet que es imposible saber si es auténtico o no, y cuál es su procedencia.

14. Los metales pesados

Muy mal de química, muy bien de música.

15. Expande la ecuación

Típico alumno al que siempre le falta papel en los exámenes.

16. La relación entre Sócrates y la filosofía

La respuesta está mal para un examen de filosofía, pero estaría peor todavía si el ejercicio fuera de dibujo.

17. Nombra a los cuadriláteros

"Tedison" es mucho más bonito que "rectángulo"

18. Si tenemos una manzana y se reparte entre cuatro...

La respuesta hubiera sido correcta de no ser por el emoji. Tendría que estar triste.

19. Colorea las banderas

Añadir una "n" puede cambiar mucho una palabra. Y una bandera: finish significa "finalizar", y finnish, "finlandés".

