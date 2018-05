Si una violación se juzgara como un robo: la carta al director convertida en viral

La sentencia de La Manada se anunció en la tarde del 26 de abril y, durante los días posteriores, fue el tema más comentado entre las cartas al director que llegaron a EL PAÍS. La de Juan Antonio Bueno Álvarez, escritor y profesor de Lengua y Literatura del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, fue una de las que llegó a publicarse, el 4 de mayo. Dos semanas después, el texto se ha popularizado en redes sociales de un modo muy poco usual.

En el texto titulado Verdad y justicia, se pregunta "con un ejemplo muy sencillo y ya utilizado otras veces" si se hubiera analizado el comportamiento de la víctima de La Manada del mismo modo en caso de haber sido un robo, explica a Verne a través del teléfono.

Soy un hombre de tamaño medio y ya de cierta edad. La otra noche, volviendo a mi casa, cinco individuos jóvenes y fuertes me obligaron a entrar en un portal y, sin blandir navajas ni otras armas, me conminaron a entregarles todos los objetos de valor que portase. Asustado por la intimidación, les di el reloj, el móvil y el dinero que llevaba en la cartera. Ahora dudo en si denunciar o no el hecho, porque quizá no me resistí lo suficiente, no grité, no los amenacé, no opuse resistencia física ni verbal, no arriesgué mi vida para salvar mis pertenencias. Quizá, pueda pensar alguien, colaboré en el robo y hasta disfruté con él. ¿Les suena?".