¿Invitarías a tus ex a tu boda? Enrique de Inglaterra lo ha hecho porque son sus amigas

Chelsy Davy y Cressida Bonas, exnovias de Enrique de Inglaterra, acudieron a la boda real británica. Según explica People en este artículo, Davy fue su pareja en varios periodos interrumpidos entre 2004 y 2010. Enrique salió con Bonas durante dos años, de 2012 a 2014. A muchas personas les has sorprendido que estas dos mujeres acudan a la boda de su ex.

Algunos tuiteros han dado por hecho que estas mujeres han sufrido por acudir al enlace. Muchos de los tuits se centran en Chelsy Davy. Un gesto de ella ha sido interpretado como si estuviera resentida, pero no hay ninguna prueba de que sea así.

En junio de 2016, Davy dijo a The Sunday Times que ella y Enrique seguían en contacto: "Creo que siempre seremos buenos amigos". Según explica People, Enrique frecuenta los mismos círculos sociales que sus dos ex. Bonas es amiga muy cercana de una prima de Enrique, la princesa Eugenia. En 2015, después de haber roto, se vio a Enrique como público en obras de teatro en las que actuaba Bonas.

A la boda del hermano de Enrique, el príncipe Guillermo, también acudieron algunas de sus ex, según explica Daily Mail.

¿Es normal acudir a la boda de tu ex?

Acudir o no a la boda de un ex es un tema que despierta bastante controversia. Hay muchos artículos sobre este asunto en internet e hilos con muchas respuestas en foros como Quora o Reddit. Estos son algunos de los comentarios en estos foros, experiencias en primera persona: "Fui a la boda de una ex con la que había terminado hace una década. Somos amigos de verdad. Lo pasé muy bien"; "fui padrino en la boda de una de mis ex"; "no he ido a la boda de ninguna ex, pero hay varias cuyas invitaciones no rechazaría porque somos amigos".

Todos coinciden en una premisa muy sencilla: van a la boda de su ex si son amigos. Y las historias en Quora y Reddit sobre ex en bodas que terminan mal suelen ir acompañadas del mismo matiz, pero al contrario: no hay relación de amistad.

"No vivimos en un mundo en el que nos casemos con la primera persona a la que besamos. Salimos con muchas personas hoy en día. Hemos podido tener una relación con alguien que en algún momento será nuestro vecino, nuestro dentista o nuestro amigo. Las citas por internet y el hecho de que cada vez nos casemos más tarde son nuevos factores en esta realidad", indica The New York Times en un artículo titulado ¿Deberías invitar a tu ex a tu boda?

El periódico estadounidense no responde con un "sí" o con un "no" porque es imposible. Depende de las circunstancias. El artículo recoge testimonios de personas que han invitado a sus ex y otros que no. Cuando lo han hecho, había una relación de amistad que, hubiera empezado antes de la relación sentimental o después, era latente a la hora de enviar la invitación.

Que la amistad entre personas que han sido pareja sea posible también es un tema que divide opiniones. Como explica este artículo de la sección especializada en relaciones sentimentales de The Washington Post, no hay una fórmula mágica: depende de la situación y los sentimientos de cada parte, pero es posible si se comparten intereses y no hay rencor de por medio. En definitiva, lo mismo necesario para cualquier otro tipo de amistad.

