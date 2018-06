"No soy racista, pero" y otros racismos cotidianos recopilados en Twitter

Google Plus

La activista Desirée Bela-Lobedde pidió el pasado 13 de junio en su cuenta de Twitter que la gente le contara su "frase racista favorita". Ha recibido más de 150 respuestas: mujeres negras que cuentan que les han preguntado si han venido en patera, latinos a los que elogian porque hablan muy bien español y sin acento y muchas frases que comienzan por "yo no soy racista, pero...". "Nada de esto me sorprende porque he vivido muchas de ellas", cuenta Bela-Lobedde por teléfono a Verne. "A quién más sorprende es a vosotros, los blancos".

¿Jugamos? ¡Contesta debajo con tu frase racista favorita! Esa racistada que hace que te chirríen los dientes, como por ejemplo “Hay que evitar el efecto llamada”, aportada por @elgranjuego. Un, dos, trés, ¡responda otra vez! https://t.co/c9ys7WEi7t — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 13 de junio de 2018

Bela-Lobedde cuenta que lanzó esta pregunta en Twitter después de que llegara a su WhatsApp la portada de humor que acompaña a su tuit. Es obra de Nico Ordozgoiti. "Me pareció maravillosa y pensé que me gustaría conocer algunas de esas burradas que todos hemos oído de gente que se cree súper progre y no se da cuenta de lo racista que es", cuenta. "El racismo es estructural, consecuencia de una sociedad que viene de un imperio y en la que hay quien cree que, de verdad, que algunos de estos comentarios ni siquiera son racistas".

La activista pone como ejemplo una escena que apareció el pasado año en el programa de Alberto Chicote Pesadilla en la Cocina. "Un cocinero negro se quejaba de que su jefa lo llamaba negro de mierda, y ella decía que no era racista, porque había estado en la lista para adoptar a un niño etíope".

También hay quien ha aprovechado el tuit de Bela-Lobedde para reconocer sus propias actitudes racistas. "Me ha ocurrido en más publicaciones", cuenta. "No es solo que cada vez haya gente más consciente del racismo de la sociedad, sino que también hay quien pierde el miedo a admitir sus propias actitudes racistas".

Lucía Mbomio, periodista de RTVE, Pikara Magazine o Ctxt, también contribuyó con varios mensajes a la conversación. Mbomio también es colaboradora de Afroféminas y desde sus redes sociales ha hablado en muchas ocasiones sobre la discriminación diaria que sufren personas negras en España.

- ¿Bailas?

-No sé bailar salsa.

-Tienes que saber. Lo lleváis en la sangre. ¿De dónde eres?

-Madrid.

- Jajajajaaja, ya... ¿pero de dónde?

-Alcorcón.

- Trabajas en hostelería, ¿no?

-No, en la tele.

-¿En una de por ahí ?

-No, en TU tele — Lucía (@luciambomio) 14 de junio de 2018 - Morena, ¿eres la que viene a cuidar a los abuelos?

- No.

- Ah, es que como suelen ser así ,como tú...



Podría pasarme una noche entera “jugando” a esto. Hay taaaaantas. — Lucía (@luciambomio) 14 de junio de 2018 Venga, la penúltima :

Podemos estar hablando de huevos fritos con patatas, cuadernos, carreteras, coches o hasta gatos y...

- ¡Morena, esto en tu país no lo tenéis , ¿eh?! — Lucía (@luciambomio) 14 de junio de 2018

En 1986, dos psicólogos sociales, Samuel L. Gaertner y John F. Dovidio, acuñaron el término "racismo aversivo" para definir el racismo de quienes no se consideran racistas. De aquellos que comienzan sus frases con un "yo no soy racista, pero..." o de quienes hacen bromas racistas como si no tuvieran consecuencias.

Este tipo de actitudes se conocen como microrracismos –en este reportaje cuatro jóvenes de origen latino contaron a Verne algunos de los que habían sufrido–, aunque Bela-Lobedde prefiere no utilizar ese término. "Al igual que ocurre con la palabra micromachismos, parece que al tratarlos de micro se les minimiza, como si tuvieran menos importancia, y se acaban normalizando", explica. "Yo prefiero hablar de racismos cotidianos".

En su Informe anual sobre el racismo en el Estado español, la ONG SOS Racismo recopiló 309 denuncias por casos de discriminación racial solo en las seis comunidades autónomas donde opera. Muchas de ellas, además, se habían producido en instituciones públicas. España no es racista, pero...

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!