Estos animales reales son más increíbles que los unicornios

🐯 HILO DE ANIMALES SUPER GENIALES QUE TODO EL MUNDO AMARÍA SI NO EXISTIESEN, PERO COMO QUE EXISTEN NOS LA SUDA MUCHÍSIMO 🐯

OSO HORMIGUERO: Osea vaya DADAÍSMO DE BICHO, CHAVAL. Es un monstruo que parece creado por Dalí en persona, y fingimos que es completamente normal y no flipamos lo suficiente con su presencia. pic.twitter.com/plXc9GcHtm

PULPO: Si este animal no existiese y fuese mitológico, la gente lo adoraría y se lo pondría de foto de perfil, pero como que existe pues nos lo comemos con pimentón. SE HACE PUTO INVISIBLE practicamente, tira TINTA y cabe por el agujero de una botella enterito. QUE ONDA?? pic.twitter.com/A02QT5tLV3

NARVAL:

Alguna vez has visto un cetáceo y has pensado ''Que soso es este bicho, le falta algo...''? PUES PONLE UN CUERNO. NO, MEJOR, PONLE UN PUTO TALADRO!

Tenemos en los oceanos a estos unicornios gorditos y solo nos preocupa extinguirlos. MAL HUMANIDAD, MUY MAL. pic.twitter.com/tEnRwDtgbU