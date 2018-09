¿Qué es una vivienda, según el Ayuntamiento de Barcelona?

Google Plus

El concepto de piso colmena se ha popularizado después de que una empresa de Barcelona, Haibu 4.0, anunciara en su web la creación de una curiosa propuesta de vivienda para la ciudad. Ideada al estilo de los hoteles cápsula japoneses, pretende alojar a 15 personas en 100 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Barcelona confirma a Verne que "ha puesto la web en conocimiento de los Mossos d'Esquadra para que investiguen si hay algún fraude vinculado a esta oferta".

Además, el Ayuntamiento explica que no ha recibido ninguna solicitud de licencia -ni comercial ni de vivienda- "para establecer un espacio residencial" de estas características. "El tipo de alojamiento que describe la web no tiene cabida en Barcelona. Es obvio que no cumple de ninguna manera los requisitos mínimos de habitabilidad que se exigen para poder vivir con dignidad y con unas condiciones adecuadas", asegura el Consistorio barcelonés.

"Lo que la empresa Haibu 4.0 propone es una actividad económica y para ello debe pedir una licencia de actividad. El problema es que probablemente no cumpla con los requisitos de ninguna de ellas: ni vivienda, ni uso turístico", comenta a Verne por teléfono Eva Giménez Corrons, socia responsable del área de Derecho Administrativo y Urbanismo del despacho de abogados RCD.

Esos requisitos a los que se refiere el Ayuntamiento de Ada Colau se resumen en el Decreto 141/2012 de la Generalitat sobre las condiciones mínimas de las viviendas y la cédula de habitabilidad.

Tamaño

Las normas urbanísticas barcelonesas señalan un mínimo de 40 metros cuadrados de superficie para vivienda. La altura libre entre el pavimento y el techo debe ser como mínimo de 2,50 metros.

Los parámetros que establece este decreto fijan un número máximo de ocupantes por habitación en función de su tamaño. Si la habitación la ocupa una sola persona, debe medir al menos cinco metros cuadrados; si son dos personas, serán ocho metros cuadrados; y si son tres personas, el tamaño mínimo de la habitación será de 12 metros cuadrados.

El portal inmobiliario Idealista oferta viviendas en Barcelona con una superficie inferior a los 40 metros cuadrados. El Ayuntamiento de la ciudad recuerda a Verne que "las leyes no son retroactivas" y que pueden existir viviendas antiguas en la ciudad, "preexistentes al primer decreto de habitabilidad", que no tengan 40 metros cuadrados.

Es el caso de los quarts de casa del barrio de la Barceloneta. Son viviendas del siglo XVIII que se han dividido en varias partes, creando viviendas inferiores a los 30 metros cuadrados pero que son consideradas Patrimonio Histórico. En casos como este, el Ayuntamiento "promueve, pero no obliga" la rehabilitación de viviendas ofreciendo ayudas para su renovación.

Baños

Todas las viviendas deben disponer, como mínimo, de un baño para las que tengan de 0 a 3 habitaciones y de dos baños para las que tengan 4 o más. Al menos uno de los baños debe estar formado por un lavamanos, un inodoro y una ducha. Los espacios destinados al baño deben de ser recintos independientes al resto de habitaciones.

Espacios comunes



Todas las viviendas deben de contar como mínimo con una sala de estar o sala de estar- comedor y un equipo de cocina. Los espacios de uso común y las habitaciones deben tener ventilación e iluminación natural directa desde el exterior.

Cocina

El equipo de cocina debe estar formado, como mínimo, por un fregadero y un aparato de cocción. También tiene que disponer de un sistema que permita la extracción de vahos y humos.

Acceso

La puerta de acceso a la vivienda y las de los espacios practicables deben tener una anchura mínima de paso de 0,80 metros y una altura libre mínima de dos metros.

Equipamiento

Todas las viviendas deben disponer de servicios de agua fría y caliente, evacuación de aguas y electricidad. También tiene que tener instalado un equipo de lavado de ropa completo.

"No cumplen los requisitos"

Según el Ayuntamiento, los pisos colmena de Haibu 4.0 no cumplen los mínimos requeridos de superficie por persona: "La vivienda que ofrece la web está en las antípodas del planteamiento del Consistorio".

Edi Wattenwil, uno de los socios promotores de esta iniciativa, ha explicado a EL PAÍS que las cápsulas que forman los pisos colmena "son de 120 centímetros de ancho, 120 de alto y 200 de largo". Están ubicados en un bajo comercial, que también debería ajustarse a los requisitos del Ayuntamiento para convertirse en vivienda.

Imagen de un baño compartido publicado en la web de Haibu 4.0 para promocionar sus pisos colmena

La empresa define estas viviendas en su página web como "un habitáculo que tiene un precio de 200 euros al mes, incluye electricidad, agua, wifi, servicio de limpieza de las zonas comunes, aire acondicionado, mantenimiento de la colmena y gastos de seguridad".

Consultando de nuevo el portal inmobiliario Idealista se pueden encontrar habitaciones en el barrio de la Bordeta, donde se ubican estos pisos, a un precio de entre 270 y 300 euros.

La web de la empresa detrás de estas viviendas también explica que el local dispondrá de aseos mixtos para los inquilinos y de una encimera con armarios y varios microondas para calentar alimentos y bebidas. No cuenta con vitrocerámica o algún dispositivo para cocinar "para evitar colocar extractores de humos", comenta Wattenwil. Pero en los requisitos antes mencionados, el Decreto 141/2012 exige que la cocina tenga un aparato de cocción y un extractor de humos.

