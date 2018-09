El presidente electo de México elude una pregunta de una reportera dándole un beso

Google Plus

Lorena García, reportera del diario El Mexicano, de Tijuana, se acercó al presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, y le hizo una pregunta sobre las elecciones del año que viene para gobernador del Estado de Baja California. Para eludir la cuestión, López Obrador besó en la cara a la periodista y siguió caminando hacia su vehículo.

Acá no le llamó corazoncito a la reportera, le plantó un beso. ¿Esa va a ser su forma de eludir preguntas? pic.twitter.com/Lfs2jmVHqc — Alejandra Guerra (@alisguerra8) 21 de septiembre de 2018

La reportera le había preguntado si su partido el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tenía realmente interés en ganar estas elecciones. Aunque el asunto llegó a la prensa mexicana este martes, la grabación se compartió en Twitter el viernes 21 de septiembre. Este otro vídeo publicado en Facebook también el viernes muestra la escena desde otro ángulo. El jueves, López Obrador había estado en Mexicali, Baja California, con motivo de la “gira de agradecimiento” que ha emprendido tras ganar las elecciones del 1 de julio y antes de tomar posesión del cargo el 1 de diciembre.

Según recoge la Agencia EFE, la reportera de El Mexicano aseguró en declaraciones a la cadena Radio Fórmula que el beso que le dio el presidente electo le pareció una falta de respeto y se mostró molesta por no haber obtenido una respuesta a su pregunta. "Se me hace una falta de respeto, hay una molestia, pero tampoco quiero una venganza. Yo soy una profesional y en 19 años de carrera jamás me había pasado esto", declaró la reportera.

El responsable de la estrategia de comunicación de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, expresó a la cadena de televisión MVS que “si esto ofende al público es algo que tenemos que reflexionar nosotros, pero no es con mala intención”. Y añadió que si la periodista "se sintió ofendida, por supuesto que eso hay que señalarlo porque se trata de respetar a las personas".

Le conté sobre la periodista Lorena García, quien le hizo una pregunta a @lopezobrador_ y él le respondió con un beso, algo que molestó a la comunicadora.



Hoy el vocero de #AMLO dijo “si esto ofende al público... es algo que tenemos que reflexionar nosotros” #AzucenaxMILENIO pic.twitter.com/YuRqhFbgmR — Azucena Uresti (@azucenau) 26 de septiembre de 2018

"No voy a hablar de eso, corazoncito"

No es la primera vez que López Obrador tiene un problema con las respuestas que da a mujeres periodistas. A principios de septiembre, el presidente electo, también conocido como AMLO por sus iniciales, llamó “corazoncito” a las reporteras que cuestionaron el apoyo de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al Partido Verde en Chiapas. Lo hizo varias veces: “No voy a hablar de eso, corazoncito”, “voy a la reunión ahora con los legisladores, corazones, corazoncitos, corazoncitos”, “no, corazón, gracias”.

El portavoz de López Obrador también hizo referencia a este precedente en declaraciones a MVS: “Cuando López Obrador se refirió a las compañeras reporteras como corazoncitos, no fue la primera vez. No lo considero un insulto. Si ellas se sienten ofendidas les pido que se lo digan directamente a AMLO”.

