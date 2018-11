Una estafa con bitcoins usa cuentas de Twitter que se hacen pasar por Elon Musk o Trump

Good lord - now it's the official twitter account of a major multinational retailer that's been compromised for Bitcoin scams. Guess they felt Target had enough name recognition they didn't need to change the display name to "Elon Musk"... cc @troyhunt @mikko @briankrebs pic.twitter.com/em24Qu1Pzu

Dios... Ahora es la cuenta oficial de una cadena de supermercados multinacional comprometida por una estafa de bitcoins. Imagino que creían que Target tenía suficiente reconocimiento como marca y que no hacía falta cambiar el nombre mostrado a "Elon Musk".

Early this morning, our Twitter account was inappropriately accessed. The access lasted for approx. half an hour & one fake tweet was posted during that time about a bitcoin scam. We have regained control of the account, are in close contact with Twitter & are investigating now.