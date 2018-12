17 titulares españoles de 2018 que parecen inocentadas (pero son reales)

En 2016 recopilamos 16 titulares que parecían inocentadas. En 2017, recopilamos 17. Y ahora, en 2018, no hemos juntado 18, sino 17 de nuevo. Si nos hemos plantado en ese número y no hemos seguido la secuencia no es por falta de candidatos, que los hay de sobra, sino para no condenar a un sobresfuerzo a quien siga haciendo estas recopilaciones para Verne en el año 2099.

1.

"Poco antes de las 20.00, la Policía de Murcia recibió la llamada de un vecino del pueblo [Sangonera la Seca] en la que alertaba de la presencia de un tigre adulto descansando a la sombra de un olivo", contaba esta noticia publicada el 3 de agosto en El Heraldo. Los agentes que reunieron el valor para acercarse a la bestia descubrieron que solo se trataba de un peluche. Si es que hay cosas que solo ocurren en Murcia, ¿verdad?

2.

Bueno, la verdad es que algo parecido había ocurrido, tan solo unos días antes, en la población navarra de Carcastillo. Las redes sociales sirvieron, tal y como relata esta noticia del 30 de julio en EITB, para que se expandiera el rumor de que un toro rondaba las cercanías del pueblo. La realidad es que el toro estaba disecado y protagonizaba una sesión de fotos.

3.

En la capital de Navarra no tienen ningún miedo a los toros, como cada año demuestran corriendo los sanfermines. Pero eso no libró a Pamplona de otra amenaza animal: que una merluza congelada cayese del cielo, tal y como publicó el 19 de marzo en su versión impresa El Diario de Navarra. "La patrulla policial que acudió al lugar no pudo determinar la procedencia del animal", explica la noticia.

4.

Después de leer esta noticia, publicada el 31 de octubre en La Voz de Galicia, nos preguntamos qué habría pasado si el ladrón, en vez de cruzarse con el menor, se hubiese cruzado con su madre. Es posible que, además de llevarse una reprimenda, abandonara la casa con un tupper de croquetas.

5.

Pero hay hijos que preferirían encontrarse con un ladrón que con su madre, como demuestra esta noticia publicada el 20 de febrero en El Comercio.

6.

En el fondo, tenía mucha lógica: ¿qué mejor manera de demostrar que uno es apto para la conducción que acudir al examen conduciendo? Para desgracia del protagonista de esta noticia publicada el 13 de agosto en El Norte de Castilla, los agentes no estuvieron de acuerdo.

7.

¿Qué podemos esperar de una sociedad que ya no respeta las siestas ni para llevar a cabo el desalojo de unas personas que okupan irregularmente las dos plantas de un inmueble que no les pertenece? Lo contó el pasado 31 de octubre La Voz de Galicia.

8.

Esta noticia publicada el 28 de enero en el diario Sur explica que los detenidos no solo argumentaron que las naranjas fuesen para consumo propio, sino también que «venían de muy lejos y habían ido recogiendo la fruta del suelo». Las excusas, obviamente, no colaron. Podrían haber probado suerte diciendo que las naranjas eran para usarlas como ambientador del coche.

9.

Hablando de excusas inverosímiles, que nadie se pierda esta noticia publicada el 26 de julio en La Nueva España. ¡Ver a su cuñado! Jajajaja. El subtítulo de la noticia incluye unas declaraciones del protagonista: "Le quiero más que si fuera mi hermano y no se me pasó por la cabeza ir a visitarle". Claro, claro...

10.

Más que "transformado en un Ferrari", habría que decir "disfrazado de Ferrari". Según esta noticia publicada el 19 de noviembre en La Voz de Galicia, la Policía interceptó en un control rutinario a dos individuos cuando circulaban en un vehículo con el emblema de la marca italiana, pero cuya matrícula correspondía a un Ford Cougar. Las investigaciones determinaron que los dueños habrían aprovechado la estructura y el motor de un Ford Cougar y le habrían añadido piezas de imitación de Ferrari para previsiblemente tratar de venderlo.

11.

Desde esta noticia queremos mandar un saludo al anónimo ciudadano que, henchido de deber patriótico, creyó ver a Carles Puigdemont en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, dando lugar a uno de los titulares más hilarantes del año. El supuesto Puigdemont resultó ser Joaquín Reyes grabando una de sus imitaciones, tal y como nos contó Vertele el pasado 22 de febrero.

12.

De este noticia, publicada el 8 de enero en La Nueva España, también se habló mucho en su día. El subtítulo de la noticia nos brinda un resumen rápido: "Dos médicos del centro y una forense certificaron el fallecimiento, pero ya en la morgue vieron cómo se movía y roncaba". El caso tuvo tanta trascendencia que incluso Instituciones Penitenciarias elaboró un nuevo protocolo médico para certificar el fallecimiento de reclusos en las cárceles españolas.

13.

¿Hasta dónde llegarías por ver a tu ídolo en directo? Si esta pregunta fuese el nombre de un reality, el protagonista de esta noticia publicada el 18 de julio en Las Provincias ganaría sin discusión.

14.

Si las elecciones son la fiesta de la democracia, este ciudadano abandonó la fiesta a la francesa. El titular lo leímos el 2 de diciembre el diario Sur, a propósito de las pasadas elecciones andaluzas.

15.

La noticia, publicada el 31 de enero en El Heraldo, subraya la profesionalidad del golpe. Los ladrones llevaban uniforme, desarmaron la cerraja, desconectaron el portero automático y se subieron a una furgoneta con el rótulo "Carpintería". Fue "un trabajo muy fino", tal y como lo definió Ana María Burillo, portera y vecina del inmueble. Quizás la clave se encuentre en que el golpe se realizara un lunes a las 10 de la mañana, cuando a algunos podrían incluso robarnos las zapatillas mientras caminamos y no enterarnos.

16.

Ya sabíamos que muchos andaluces llevan la Semana Santa en la sangre. Gracias a esta noticia publicada el 13 de febrero en ABC de Sevilla sabemos que la siguen llevando aunque en la sangre también haya alcohol a raudales. Las Tres Caídas, como explica la propia noticia, es una marcha de Semana Santa.

17.

Para cerrar la recopilación, os dejamos con el inquietante titular que encontró el tuitero Martín Donato en la revista Pronto de su suegra.

