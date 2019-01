Llegar tarde a un examen, ir desnudo, perder los dientes… ¿Por qué tanta gente sueña lo mismo?

Los sueños y la creatividad

Robert Louis Stevenson soñó con la transformación del doctor Jeckyll y Mister Hyde y Mendeleyev soñó con la organización de su tabla periódica, después de haber cometido el error de pasar tres días trabajando sin apenas dormir. No es raro que muchos artistas y científicos hayan encontrado la solución a un problema tras unas buenas horas de sueño, recuerda el doctor Francisco Javier Puertas, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Sueño, ya que mientras dormimos, nuestro cerebro se entrena para enfrentarse a diferentes problemas.

No se trata de ningún método místico: cuando dormimos y soñamos, asociamos ideas. Como recuerda Matthew Walker en Why We Sleep (Por qué dormimos), nuestro cerebro está más activo durante la fase REM del sueño (cuando soñamos) que cuando estamos despiertos. Durante esta fase se activan las regiones visuales, motoras, emocionales y autobiográficas, pero se desactivan las del pensamiento racional. Alice Robb explica en Why We Dream (Por qué soñamos) que esto ayuda a que consideremos ideas "que de otra forma rechazaríamos" y nos enfrentemos así "a verdades emocionales a las que nos resistiríamos en otra situación”.