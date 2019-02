Q12, el programa de televisión (en el móvil) con 100.000 concursantes diarios

Q12 es un concurso de 12 preguntas que, cada día, reúne a unas 100.000 personas en España a las 22.00 (21.00 en Canarias). No se emite en ninguna cadena de televisión, ni generalista ni de TDT. Y tampoco se retransmite en redes sociales: solo se puede ver a través de una app para móviles. ¿Cómo es posible que un juego para iOS y Android atrape a tantas personas? Más allá de los 500 euros en premios que reparten cada noche entre sus miles de concursantes, es muy entretenido, se juega rápido (el programa dura entre 15 y 20 minutos) y ha conseguido crear una comunidad a la que denominan qdoceros.

“Q12 nació en 2018 al ver lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con HQ Trivia", dice el responsable y promotor de la aplicación, Carlos Alcántara, un venezolano de 38 años afincado en Madrid desde 2016. HQ Trivia es una aplicación prácticamente igual que empezó sus emisiones en Estados Unidos en 2017, a la que juegan cientos de miles de personas. "Estuve analizando el modelo y me di cuenta de que podía tener encaje en el mercado hispano, específicamente en España”, añade. Habla con Verne en el piso alquilado desde el se retransmite y se organiza el concurso, pocos minutos antes de que empiece uno de los programas. Se encuentra en el barrio madrileño de Chamberí, donde arrancaron las emisiones el 26 de junio de 2018. Entonces se conectaron 900 personas.

Las preguntas son las mismas que las de cualquier concurso clásico: mucha cultura general, mezclando literatura, matemáticas, geografía, historia, música, cine... Tienes 10 segundos para contestar una de las tres posibles respuestas a cada pregunta. Si fallas, eres eliminado. Si aciertas las 12 preguntas te repartes 500 euros con el resto de ganadores.

Juanjo de la Iglesia, conocido especialmente por su paso por Caiga Quien Caiga entre 1996 y 2002, es uno de los presentadores. Presenta la mitad de los programas. La otra mitad corre a cargo del humorista Toni Cano, que mantiene de manera recurrente esta conversación.

- ¿Qué haces? - Pues presento un concurso. - Ah, de televisión. - Sí, pero no. - ¿Y entonces qué? - Es un concurso de televisión que no se emite en televisión. Es una aplicación móvil. - Ah, ¿y estás todo el día allí o lo haces desde casa? - No, no. Hay una hora concreta.

Ellos son la cara visible del programa para los qdoceros, muy activos en redes sociales. En un vistazo al perfil de Twitter de Q12 se pueden ver vídeos de personas celebrando sus victorias o expresando que son jugadores habituales. Todo ellos conocen muy bien las coletillas "dinerito, dinerito" o "jugar, jugar, jugar", repetidas en cada programa por los presentadores.

Como explicábamos antes, Q12 se graba desde un piso. Una de las habitaciones es el camerino en el que se cambian los presentadores, otro cuarto es la sala de reuniones en la que se perfila el guion del programa y el salón es una zona común. El área más importante es la habitación en la que se graba el concurso, separada por una pared y una puerta de la sala de realización.

Unas dos horas antes del programa, empiezan los ensayos. Durante la emisión, no hay nadie sujetando la cámara, ya que se trata de un plano fijo y vertical. Detrás del presentador hay un croma en el que, desde realización, se van introduciendo preguntas. La estética tiene un punto que parece de bajo presupuesto. Hay dos realizadores, que hacen lo mismo que en cualquier programa de televisión. "Lo más complicado es conseguir que no haya retardo entre la emisión y la interacción del concursante con el móvil, cuando contesta las preguntas", comenta Alcántara.

¿Cómo pueden pagar tanto en premios?

“Q12 reparte unos 25.000 euros en premios cada mes”, explica Alcántara. Además de los 500 euros de lunes a sábado, el concurso entrega un premio especial de 2.000 euros cada domingo. La plantilla está compuesta por 12 personas: el director, dos presentadores, dos especialistas en la app y otros aspectos tecnológicos y siete realizadores. En la retransmisión no hay ni rastro de publicidad y no se cobra por descargar la aplicación, aunque hay que facilitar datos persolas.

¿De dónde sale el dinero que reparte Q12? “Esa es la pregunta que siempre nos hacen. De capital propio y de los inversionistas que han creído en el proyecto”, dice Alcántara. Como explicábamos antes, esa idea es muy parecida a HQ Trivia, la versión estadounidense. "HQ no ha inventado el streaming de vídeo ni la interactividad ni los concursos estilo trivial quiz show", comenta. Dice que entre los inversores hay estadounidenses, venezolanos, colombianos y españoles. El 29 de enero empezaron las emisiones de la edición mexicana de Q12, también promovida por este venezolano.

Toni Cano y Juanjo de la Iglesia, presentadores de Q12, con el plató entreabierto al fondo. Carlos Martínez (EL PAÍS)

Según explica, su intención era lograr una base de jugadores amplia para atraer la atención de anunciantes: “Ya tenemos algunas campañas que probablemente vean la luz en febrero y, sobre todo, en marzo”. Asegura que la línea principal de estas campañas serán preguntas patrocinadas, de manera que te pregunten durante el concurso cuándo nació tal marca o de qué país es esta otra.

Alcántara, licenciado en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, entró en el mundo del mercado digital a través de Groupon y ha pasado por otras plataformas digitales. Asegura que a lo largo de esa trayectoria profesional ha conocido a las personas que, junto a amigos y familiares, han invertido, siempre según Alcántara, los 900.000 euros de los que ha vivido Q12 en sus primeros siete meses de vida.

Unas 100.000 personas cada día

Alcántara comenta que más de 1,3 millones de personas se han descargado la app en España, mientras que, de forma diaria, juegan hasta 100.000 personas. Para poner el dato en contexto: este viernes 8 de febrero, 152.000 espectadores vieron Mujeres y hombres y viceversa en Cuatro. Esos 100.000 son los que se conectan a Q12 cuando empieza el programa. Según van pasando las preguntas, parte de los que pierden abandonan la emisión. Las primeras preguntas son muy sencillas. Van aumentando en dificultad hasta que llega una pregunta killer ("asesina" en inglés), como denominan a las que eliminan a gran parte de los jugadores. En la parte superior izquierda de esta imagen puedes ver cómo cambia la audiencia con el transcurso del programa.

En la esquina superior izquierda de la pantalla se puede ver cómo cambia la audiencia en función del número de pregunta. Q12

Los presentadores de Q12 aseguran que, por la calle, empiezan a reconocerles por el concurso. “Yo he tenido esta experiencia en algunos programas, no en muchos, pero en algunos sí, cuando ves que entras en un sitio y la gente se vuelve”, dice De la Iglesia. “Hace poco iba andando y un señor me agarró del brazo. Y me dice: ¡¡¡jugar, jugar jugar!!!”. Como explicábamos antes, es la coletilla más conocida, junto a “dinerito, dinerito”. Ese "dinerito" es solo una de las razones por las que hay tantos qdoceros que cogen el móvil cada día a las 22:00.

