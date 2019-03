Así ha nacido y crecido el bulo sobre Momo y los suicidios de niños por YouTube

Madre Pájaro es una escultura de ojos saltones y pies de pájaro que, en 2016, se expuso en una galería de arte japonesa especializada en terror. Sin embargo, todo el mundo la conoce como "Momo": la estatua se ha convertido en la protagonista de varios bulos y creepypasta (relatos de terror originados y difundidos por internet) durante los últimos meses. El último de ellos cuenta que Momo se aparece en mitad de vídeos inofensivos en YouTube Kids (la plataforma infantil de YouTube) e incita a los niños a suicidarse, en lo que algunos medios y publicaciones han llamado #MomoChallege. YouTube niega a Verne que este contenido exista.

Algunas versiones de este nuevo bulo, que se ha difundido principalmente a través de mensajes de Facebook –algunos post en inglés superan los 200.000 compartidos en menos de una semana–, dicen que el personaje sugiere a los niños ahogarse con el cable de un cargador de teléfono o que se corten el cuello con un cuchillo. Sin embargo, ninguno de los usuarios que hablan del bulo aporta ningún enlace a estos vídeos en los que, supuestamente, Momo incita al suicidio.

“Al contrario de lo que ha estado informando la prensa, no hemos recibido ninguna prueba de vídeo mostrando o promoviendo este reto de internet en YouTube", explica un portavoz de YouTube a Verne por correo electrónico. "Este tipo de contenido violaría nuestras normas de uso y se eliminaría de inmediato en cuanto se marcara como contenido inadecuado". Además, no olvidemos que Momo es, en realidad, una estatua. Difícilmente podría aparecer en un vídeo dirigiéndose a los niños.

Una de las copias del bulo que más ha viralizado [puedes verla bajo este párrafo, en inglés] fue publicada el 26 de febrero, dos días después de que se conociera la noticia –real– de que YouTube Kids había retirado un vídeo que escondía una escena que hacía apología al suicidio. Sin embargo, este caso real no está vinculado a Momo, y las capturas que aparecen en el bulo pertenecen a vídeos antiguos de YouTube (que no de YouTube Kids) en los que, si bien aparece Momo, no tienen ninguna relación con el suicido. No olvides que el personaje se ha convertido en un creepypasta y que, al igual que ocurre con Slenderman, algunos jóvenes dibujan y escriben historias sobre él.



Además de la difusión a través de publicaciones virales, la popularidad del bulo ha propiciado que Kim Kardashian, con 129 millones de seguidores en Instagram, se lo creyera. A través de sus stories, pidió este 27 de febrero a YouTube que acabara con el challenge. Numerosos medios se han hecho eco del gesto de la estrella televisiva en estos últimos días sin puntualizar en la mayoría de los casos de que se trataba de un bulo y aumentando así la alarma.

"Aunque se haya hecho con la mejor de las intenciones, publicitar información falsa sobre este asunto solo ha conseguido que se dispare la curiosidad entre los jóvenes", ha comentado a The Guardian Kat Tremlet, director del departamento de contenido nocivo del Safer Internet Center (Centro por un Internet más seguro) de Reino Unido.

En un post en el foro de YouTube, la compañía ha insistido en que nadie ha denunciado un contenido relacionado con este challenge y aclara que la imagen de la escultura que ha inspirado esta historia no está censurada en la versión para adultos de su plataforma, aunque sí lo está en YouTube Kids.

Mismo personaje, distinto bulo



La primera vez que el bulo del #MomoChallenge se hizo viral en España fue durante el verano de 2018, y poco tenía que ver con el bulo actual. Según este primer bulo, al llamar a un teléfono aparecería en la pantalla el extraño rostro de esta escultura. La Guardia Civil lo desmintió en su momento a través de Twitter.

🔴¡NO agregues a "Momo"!🚫

Si grabas en tu agenda 📲 el núm. +8143510*** te aparecerá un extraño rostro de una mujer. Es el último viral de WhatsApp de moda entre los adolescentes. #NoPiques, 🤣 broma o 👿 ataque de ciberdelincuente ❓ Mejor pasa de agregar.#VeranoSeguro 🖥 pic.twitter.com/qVofD2JZpM — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 19 de julio de 2018

Ese mismo verano, ya comenzaron a aparecer informaciones sobre varias niñas en Argentina, India y Colombia que se habrían suicidado supuestamente por el juego de Momo, que se distribuía por WhatsApp. En ningún caso se aportaba vídeo o enlace alguno que probara la existencia del challenge, de forma similar a lo que ocurrió con el bulo de la ballena azul, ni se demostraron vínculos entre los casos y el supuesto juego de Momo, tal y como explica la página especializada en desmentir bulos Snopes.

Esto ha provocado todavía más desinformación en el regreso de Momo: algunos medios como el británico The Mirror hablan de estos suicidios como si fueran actuales y obviando que en ningún caso se ha encontrado relación con el Momo Challenge. Otros, como el sensacionalista Daily Mail, hablan de que Momo interactúa a través de WhatsApp –tal y como se insinuaba con los casos de suicidio de Colombia del pasado verano–, sin aportar ninguna prueba.

El diario británico The Guardian afirma que, en esta ocasión, al bulo de internet se le ha sumado la preocupación colectiva de muchos padres que han difundido esta información sin contrastarla. En Reino Unido, donde ha surgido esta nueva oleada de bulos sobre Momo, las búsquedas de Google sobre este personaje han alcanzado su máximo, según la herramienta de tendencias del buscador Google Trends.



* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!