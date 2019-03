Uno de los terroristas de Nueva Zelanda retransmitió el atentado en directo por Facebook

Uno de los autores del atentado en dos mezquitas de Nueva Zelanda emitió en directo parte del ataque en Facebook, según ha reconocido la red social a través de una portavoz. “La Policía nos alertó de un vídeo en Facebook poco después de que comenzase a emitirse en directo. Lo borramos rápidamente, tanto el vídeo como las cuentas de Facebook y de Instagram del tirador”, recoge un comunicado de la red social en Nueva Zelanda. “También estamos retirando cualquier apoyo o alabanza hacia este crimen, el tirador o los tiradores en cuanto los encontramos”, añade.

Al menos 49 personas han muerto este viernes en dos ataques terroristas contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, en la Isla del Sur de Nueva Zelanda. Se ha detenido a tres personas que además guardaban explosivos en sus coches. La primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha afirmado que “esto solo se puede describir como un ataque terrorista”. [Sigue toda la información sobre los atentados en EL PAÍS].

El vídeo de 17 minutos incluye imágenes gráficas de uno de los tiroteos. Parece haber sido grabado por una cámara tipo GoPro, que uno de los tiradores llevaría consigo durante el ataque. Después de ser publicado en Facebook, ha circulado por otras cuentas de la misma red social, por YouTube, Twitter, Instagram y Reddit, uno de los principales foros de Internet. Aunque estas plataformas han ido borrando el vídeo, otros usuarios lo han seguido subiendo.

Según recoge The New York Times, alguien que se presentaba como uno de los autores del ataque (aunque su identidad no se ha confirmado) publicó antes del atentado el enlace a un manifiesto supremacista blanco que estaba colgado en el foro 8chan. Otros tuits mostraban cargadores de fusiles de asalto en los que había escrito los nombres de otras personas que han llevado a cabo otros tiroteos en masa y asesinatos ligados a la ultraderecha. Entre ellos, Josué Estébanez, soldado que en 2007 asesinó a Carlos Palomino en el metro de Madrid. También constan las fechas de batallas en las que el Imperio otomano sufrió derrotas a manos de los europeos.

Una de las imágenes de cargadores con referencias a otros asesinos y asesinatos que uno de los atacantes compartió en Twitter. En el cargador superior aparece el nombre de Josué Estébanez, exsoldado ultra condenado por el asesinato de Carlos Palomino, en 2007 en el metro de Madrid.. Reuters

En los cargadores también se pueden leer los nombres de personajes históricos que en la Edad Media lucharon contra tropas musulmanas. Entre ellos hay varios que participaron en las Cruzadas: Gastón IV de Bearne, mandatario del siglo XI en el reino de Aragón, y Bohemundo de Antioquía. También está escrito "Pelayu", que podría hacer referencia a Don Pelayo, símbolo de la lucha de los cristianos contra los musulmanes en la península Ibérica durante la Edad Media. Otros de los nombres que aparecen es el de Carlos Martel, un señor franco que guerreó contra los musulmanes en el siglo VIII y los venció en la batalla de Poitiers. Un grupo terrorista francés de extrema derecha que cometió varios atentados contra musulmanes entre 1973 y 1987 se llamaba Carlos Martel. El conde Miguel Szilágyi de Horogszeg (en húngaro: Szilágyi Mihály) fue comandante de los ejércitos húngaros y regente del país en el siglo XV. Murió a manos de los otomanos tras ser capturado en 1460.

En estos cargadores se pueden leer, entre otros, los nombres de Carlos Martel, Bohemundo I de Antioquía, Gastón IV de Bearn, "Pelayu" (en referencia a Don Pelayo), etcétera.. Twitter

8chan, nacido de una escisión de 4chan, es conocido por sus posiciones extremas: en agosto de 2015 Google lo eliminó temporalmente de sus búsquedas por contenidos sospechosos de pedofilia. El enlace original del manifiesto ya ha sido retirado de este foro, pero sigue circulando por redes sociales, tanto por el enlace como con pantallazos del texto. El manifiesto anunciaba el ataque y lo retransmitiría en directo, junto al enlace con el que ver el vídeo.

En el manifiesto de 74 páginas, el terrorista se declaraba abiertamente fascista: “Por una vez, la persona que será llamada fascista es un fascista de verdad”. Según France Presse, también recogía las llamadas “tesis del reemplazo”, una teoría de la conspiración de la extrema derecha que teme la desaparición de los “pueblos europeos” a consecuencia de la inmigración. Asimismo, el terrorista manifestaba su admiración hacia movimientos extremistas estadounidenses.

El manifiesto también recogía las "14 palabras", un eslogan supremacista que han usado otros racistas y ultraderechistas: "We must secure the existence of our people and a future for white children" (debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos). El número 14 también aparecía en las armas.

En su texto, el terrorista explica que nació en Australia, antes de mudarse a Nueva Zelanda, y que en su familia hay antepasados escoceses, irlandeses e ingleses. Hace referencia a los “invasores” a los que quiere mostrar que “nuestra tierra nunca será su tierra”. Los primeros europeos llegaron a Nueva Zelanda en el siglo XVI y la isla fue colonia desde 1840, tras la guerra entre británicos y maoríes, y hasta 1907. Australia fue colonia entre 1788 y 1901. En el momento de los primeros asentamientos europeos, había unos 350.000 habitantes en el país.

No es la primera vez que se retransmite una muerte en directo en Facebook: en 2017, Prentis Robinson fue asesinado mientras emitía un vídeo en directo en Wingate (Carolina del Norte, Estados Unidos). Robinson usaba Facebook Live para denunciar los problemas de su barrio. Facebook retira vídeos violentos, sean o no en directo, pero no hay control previo a su publicación, por lo que solo lo hace después de que avisen otros usuarios (o la policía, como en el caso del atentado de Nueva Zelanda).

