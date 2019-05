Auriculares bajo el pelo y códigos con sugus: profesores nos cuentan cómo copian sus alumnos

Se acerca el final de curso en colegios, institutos y universidades. El telón del año académico son los exámenes, para los que no todos los estudiantes llegan igual de preparados. Ante un más que posible suspenso, algunos optan por las trampas.

Hemos hablado con 11 profesores de Primaria, Secundaria y universidad para que nos cuenten sus historias en primera persona y las de compañeros que conocen. Aseguran que las chuletas de siempre siguen a la orden del día, pero las nuevas tecnologías han sofisticado las formas de copiar. Esto es lo que nos han contado. Por cierto, al final explicamos los consejos de los profesores para evitar todas estas artimañas. Un motivo más para no hacer trampas.

Chuletas y más chuletas

Me gusta cuando las plastifican. Se esfuerzan muchísimo. Algunas de ellas me las guardo.

Esto me lo hizo un alumno de Primero de la ESO. A esa edad, muchos tienen la poco higiénica costumbre de pintarse cosas en los brazos y en las manos. En un examen de prehistoria, uno me apareció casi como el protagonista de 'Prison Break'. No se le veía casi la piel de los brazos. Nombres de compañeros, calaveras, emojis, formas geométricas... No le dije nada. Al darle el examen, vi de reojo que entre todos esos rayones tenía una especie de nube de palabras: australipithecus, homo antecesor, cromagnon, homo erectus... Me dijo: "No es una chuleta, son los motes con los que nos llamamos mi grupo de amigos".