En el siglo XVIII, los estudiantes también dibujaban cuando se aburrían en clase

Los garabatos de Richard Beale

Ok, we found something amazing and we demand you to come on a journey with us: — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 de octubre de 2018

Vale, hemos encontrado algo impresionante y te pedimos que nos acompañes en este viaje.

The usual depressing office furniture, the utilitarian bookshelves, the archive trolleys which we *definitely* don’t ride down the corridors and… pic.twitter.com/qTApFQDDn7 — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 de octubre de 2018

Muchas de nuestras oficinas son como esta. Los habituales y deprimentes muebles de oficina, las estanterías y los carritos de archivos que *definitivamente* no deslizamos por los pasillos y...

…boxes with eighteenth century diaries from Kent.



cajas con diarios de Kent del siglo XVIII. Solo cosas normales de archivos.

Except this isn’t your normal farm diary.



It's not even a diary.



It’s a Mathematics book owned by someone called Richard Beale, from a farm in Biddenden, Kent. pic.twitter.com/mHRQihidOB — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 de octubre de 2018

Excepto que esto es un diario de granja normal. No es ni un diario. Es un libro de matemáticas de alguien llamado Richard Beale, de una granja de Biddenden, Kent.

Every generation of the Beale family had a Richard, and we think the one who owned this book was 13 years old in 1784.



He used the book for writing out mathematical equations and problems. pic.twitter.com/a3RicOM0gr — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 de octubre de 2018

Todas las generaciones de la familia Beale tenían un Richard y pensamos que el dueño de este libro tenía 13 años en 1784. Usaba el libro para escribir ecuaciones y problemas matemáticos.

If Richard was indeed the 13 year old, he had a beautiful hand. His mathematics are laid out like a dream.



But, like every teenager, mathematics couldn’t fill the void of Richard's heart. pic.twitter.com/uieEyt930Q — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 de octubre de 2018

Si Richard tenía 13 años, tenía buena letra. Sus cuentas de matemáticas son expuestas como un sueño. Pero, como cualquier adolescente, las matemáticas no podían llenar el vacío en su corazón.

Richard garabateaba.

We think his family owned this dog, which pops up all over the place. pic.twitter.com/nSHydhpK5o — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 de octubre de 2018

Creemos que la familia tenía este perro, que aparece todo el rato

Aquí está poseído.

Aquí está persiguiendo a un conejo con un amigo.

Este perro ha visto algo muy serio.

Richard también empieza a incorporar sus garabatos en sus cuentas matemáticas, con bellos barcos, faros, escenas callegeras y árboles

But there’s one thing we didn’t expect to see. — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 de octubre de 2018

Pero aquí hay algo que no esperábamos ver.

Richard ha puesto pantalones a un pollo del siglo XVIII

Richard Beale is just one of many doodlers throughout history, but it’s through these drawings that people from the past are brought to life and made flesh and blood.



Richard Beale is just one of many doodlers throughout history, but it's through these drawings that people from the past are brought to life and made flesh and blood.

We love archives, and we love it when people use them.

Richard Beale es una de las muchas personas a lo largo de la historia a las que les gusta garabatear. Es a través de estos dibujos como personas del pasado resucitan y parecen de carne y hueso. Nos encantan los archivos y nos encanta que la gente los use. Ponte en contacto si quieres.