El alegato de un futbolista contra las apuestas: "Se aprovechan de la gente que tiene menos recursos"

Dani Giménez es el portero titular del Deportivo de La Coruña. Este lunes 3 de junio, los periodistas le preguntaron por las apuestas deportivas: "A nadie le gustan las casas de apuestas, a nadie le gusta que estén en los barrios obreros y que se aprovechen de la gente que tiene menos recursos". Sus palabras, que puedes ver en el vídeo que abre este artículo, le convirtieron en trending topic en Twitter este lunes.

"Al final te metes con las casas de apuestas, que son poderosas, por llamarlo de alguna manera. Un poder que están consiguiendo por culpa de la gente que mueve esto. Patrocinan equipos, patrocinan competiciones... Esperemos que no sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta de que no deberían ser así las cosas", añade Giménez.

El tema de las apuestas surgió cuando un periodista preguntó por uno de sus compañeros, el defensa Íñigo López. Es uno de los detenidos en la Operación Oikos, que destapa una red de amaños de partidos relacionada con apuestas deportivas. Según la policia, era uno de los intermediarios, es decir, uno de los encargados de buscar jugadores a los que corromper.

Antes de criticar a las casas de apuestas, Giménez defendió la presunción de inocencia de su compañero de vestuario: "Evidentemente, no es plato de buen gusto pasar lo que ha pasado él. Poco a poco se va tranquilizando todo, sobre todo de cara a la opinión pública. Salen cosas que seguramente no son realidad. Hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Yo tengo cerca el caso de Jorge Molina, que también se vio involucrado en un asunto así y no fue ni a juicio [la acusación contra este fue futbolista fue archivada]. Todos en el vestuario creemos en Íñigo. Esto va para largo". Puedes ver las declaraciones completas de Giménez sobre las apuestas a partir del minuto 6.55 de este vídeo.

El portero del Deportivo de La Coruña ofreció estas declaraciones en Alicante. Este martes 4 de junio, su equipo se enfrenta al Elche en el penúltimo partido de Segunda División. El equipo gallego es séptimo en la clasificación.

El problema de las apuestas deportivas

Donde antes había una mercería o una panadería, ahora hay una casa de apuestas. La entrada de estos negocios en los barrios humildes y su expansión en internet están provocando un aumento de la ludopatía, especialmente entre los más jóvenes. Según el informe de percepción del juego de la Universidad Carlos III, unas 230.000 personas menores de 35 años tienen un “alto riesgo” de adicción en España y los jóvenes se inician cada vez antes a esta actividad.

Parte del problema está en la gran exposición que tienen las apuestas deportivas en internet: como explica EL PAÍS en este artículo, en 2017 se emitieron más de 2,7 millones de anuncios de juego online en todos los soportes, según la consultora InfoAdex. En 2013, fueron 128.000.

Hace años que asociaciones vecinales se movilizan contra la proliferación de las casas de apuestas y que algunos partidos políticos intentan poner el foco en este problema. En su programa electoral de las últimas elecciones generales, Unidas Podemos proponía varias medidas para contener el efecto negativo de este negocio: limitar su capacidad para anunciarse y que sus locales no puedan abrir antes de las 22.00.

