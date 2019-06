La Selectividad, resumida en un monólogo de cuatro minutos

Google Plus

La Selectividad o EBAU se celebra en diferentes fechas y con distintos exámenes según la comunidad autónoma pero, aun así, todos los estudiantes de Bachillerato de España van a pasar por lo mismo. La fase al principio de curso en la que todo parece broma, el momento de pánico cuando se acerca el examen y todos parecen sabérselo mejor que tú... Y cuando sales del examen y confirmas que, efectivamente, es posible que tus compañeros se lo supieran mejor que tú. El cómico y monologuista Juan Amodeo ha resumido todas estas fases en un monólogo de cuatro minutos.

Amodeo, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, cuenta por teléfono a Verne que la idea de grabar este vídeo fue petición de sus seguidores en esa red social. "Había muchos chavales agobiados pidiéndome que le dedicara un vídeo a la Selectividad, así que adapté un texto sobre la prueba que utilizaba en un espectáculo que hacía en 2017 y lo publiqué en Facebook, donde suelo subir mis monólogos", cuenta. Lo subió el 3 de junio, día que arrancaba el examen en muchas comunidades y, en menos de un día, se ha compartido más de 2.500 veces.

En el vídeo, Amodeo comienza hablando de las típicas frases motivacionales que intentan quitarle importancia al examen: que si solo es un papel, que si una nota no puede definir tu futuro... "Díselo a la nota de corte, a la carrera que quiero estudiar, ¡díselo a mi madre!", bromea Amodeo en el vídeo. "Una nota sí me define. Es más, una décima me amarga la vida".

Este tipo de frases hechas, según explica el cómico, llegan cuando se acerca la fecha del examen. Antes, la situación es la contraria: cuando arranca segundo de Bachillerato, cuenta Amodeo, te hablan de lo temible que es la prueba y de que deberías estudiar dos horas diarias. Y, cuando ya estás aterrado meses después, dicen aquello de "tranquilo, que si estudias, apruebas". "Esa frase es como el soy amigo de mis amigos", explica Amodeo. "¿De quién vas a ser amigo si no?".

Amodeo continúa contando cómo son las semanas previas a la prueba, en las que todos tus amigos parecen llevar mejor que tú los estudios (por culpa de Netflix), y del ambiente una vez que llega el temido día del examen. De todos los personajes a los que vas a tener que sufrir antes de selectividad, el cómico destaca el que llega con una pila de apuntes a pesar de que al examen solo se puede entrar con el DNI y un bolígrafo.

El monólogo finaliza rememorando ese momento en el que comparamos respuestas con las de los compañeros. Y muchas no coinciden. Para el cómico, defenderse con el "es que lo he puesto con mis propias palabras" es la mayor mentira del mundo, pero tranquilo: la selectividad es solo un papel y no puede definir tu futuro.

"Son historias que tiene todo el mundo"

Amodeo explica a Verne que el monólogo está inspirado en sus vivencias y las de sus amigos. "Cuando empecé a escribir me di cuenta de que a todo el que ha hecho el examen le han pasado cosas parecidas", cuenta. "Son historias que tiene todo el mundo: da igual si la haces este año o la hiciste hace diez, el agobio y las frases que te van a decir los profesores son las mismas".

El vídeo de Amodeo ha superado los 700 comentarios en sus primeras veinte horas. Muchos de ellos son de antiguos estudiantes que ya se han enfrentado al examen y que dicen haber pasado, punto por punto, por lo que cuenta el cómico. Bueno, punto por punto no: como señalan muchos usuarios, antes no existía la tentación de Netflix. Por desgracia, ahí estaba el Torrent y Megavideos para evitar que estudiaras. "Cada generación tenía su distracción", dice el cómico, de 25 años. "Yo no tenía Netflix, pero tenía Messenger y Tuenti".

