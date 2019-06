Treinta hombres para negociar el control de la natalidad, la maternidad y el aborto en EE UU

¿De qué hablaban los 30 hombres que se reunieron con el vicepresidente Mike Pence? La imagen muestra a un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes republicanos reunidos para discutir una enmienda al proyecto de ley que busca tumbar la reforma sanitaria de la anterior Administración.

Appreciated joining @POTUS for meeting with the Freedom Caucus again today. This is it. #PassTheBill pic.twitter.com/XG6lQIy5a6

En su cuenta de Twitter, Mike Pence comentaba: "Aprecio unirme a [Donald Trump] por reunirme nuevamente con el Caucus de la Libertad. Eso es todo. #PassTheBill (que se apruebe el proyecto de ley)", escribió el vicepresidente.

Entre las respuestas más populares al tuit de Pence se destaca un hecho: no hay mujeres en la imagen.

Oh look, a room full of white men😤 RT @VP Appreciated joining @POTUS for meeting with the Freedom Caucus again today pic.twitter.com/omp3d5ZvAY — Whitney Hess (@whitneyhess) 23 de marzo de 2017

"Anda mira, una sala llena de hombres... 😤"

Ugh — A room full of white men in the same grey suit — and that’s the “freedom” caucus?!! https://t.co/jDyosfWP6T — Clare Warburton (@clarew) 23 de marzo de 2017

"Una sala llena de hombres con el mismo traje gris. Y este es el Caucus de la libertad..."

At least there is some diversity in the Freedom Caucus group. Who is that one no-jacket radical? — Derek Kerton (@derekkerton) 24 de marzo de 2017

"Aquí está Justin Trudeau con su gabinete. ¿Alguna diferencia? Al menos hay algo de diversidad en el grupo del Caucus de la libertad. ¿Quién es ese radical que no lleva chaqueta?"