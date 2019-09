Las 12 canciones que los fans de Sabina incluirían en un disco de grandes éxitos

La relación musical de Pancho Varona (Madrid, 62 años) y Joaquín Sabina (Úbeda, 70 años) se mantiene viva desde 1982. Además de haber pasado muchas giras juntos, uno cantando y el otro tocando, haciendo los arreglos y los coros, ambos comparten decenas de canciones que a menudo han escrito junto a Antonio García de Diego. Algunas de ellas son clásicos conocidos por varias generaciones. ¿Cuántas veces se habrá tarareado Y sin embargo o Peor para el sol? Varona ha tenido bastante que ver en ellas.

Y cantaré las elegidas en algún concierto, algún día, en mi @Ruta52gira — Pancho Varona (@Panchovarona) September 2, 2019

El músico madrileño ha pedido a sus seguidores de Twitter que decidan las 12 canciones de la carrera de Sabina que incluirían en un disco de Grandes Éxitos. "Ha sido una pregunta que he hecho por simple curiosidad, sin más pretensiones", explica Varona a Verne por teléfono. Su mensaje ha obtenido hasta el momento más de mil respuestas en una semana.

La duda surgió a partir de los muchos artículos que han aparecido en prensa en las últimas semanas dedicados a 19 días y 500 noches, álbum del que se cumplen ahora 20 años de su publicación. "Me gusta mucho ese trabajo, pero quería saber si los seguidores le dan tanta importancia en la carrera de Joaquín como lo hacen los medios", comenta.

De momento, solo la canción que da nombre al disco está entre las favoritas de la espontánea encuesta que ha lanzado Varona en Twitter. "Me hace una ilusión tremenda saber que hay variedad de temas entre las respuestas más repetidas: hay canciones de Física y Química (1992) y de Mentiras piadosas (1990)", avanza el músico, que ya ha publicado una lista provisional con las 12 propuestas finalistas de los tuiteros, tras ocho días de votación.

Vuestra lista provisional de 12 elegidas es:



Y sin embargo

Peces de ciudad

Contigo

Calle Melancolía

19 días

Peor para el sol

Princesa

A la orilla de la chimenea

Con la frente marchita

Por el bulevar

La del pirata cojo

La del pirata cojo

Ruido (empatada con ¿Quien me ha robado el mes de abril?)

En resumen, el disco más valorado es "Física y Química". Luego "Yo, mi, me, contigo" y "Esta boca es mía".

Y yo, que me alegro muchísimo.

Varona asegura que se está planteando cantar los temas elegidos en uno de los conciertos de su gira Ruta 52: "Desde el escenario, intuyes las que más gustan al público. Todos quieren que toquemos Y nos dieron las 10, pero no es lo mismo estar en un ambiente festivo que cuando tienes que elegir qué escuchar en un disco recopilatorio".

La lista personal de Varona no aparece en su perfil de Twitter porque necesita de más reflexión -"hay un par de canciones que están bailando", dice-, pero menciona algunas que ya tiene decididas porque le resultan imprescindibles: "Peces de ciudad, Y sin embargo, Y si amanece por fin... También algunas de las que no he compuesto con él, para que la gente no diga que son todas mías, como De purísima y oro y Que se llama Soledad".

En sus 37 años de relación profesional, Varona solo recuerda haber tenido una gran discusión con el cantante. "Fui un día, hace 25 años, por una tontería. Al día siguiente, nos dimos un abrazo, arrepentidos, y se acabó el mal rollo", cuenta.

