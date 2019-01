Mandamos a un ‘millennial’ al concierto de ‘Yo fui a EGB’

Yo nací en 1995, así que no fui a EGB. Yo hice todos los trabajos del colegio con Google y he tenido que buscar lo que significan las siglas EGB en el móvil mientras llegaba. Por si tú tampoco lo sabes, son las siglas de Enseñanza General Básica. Sin embargo, aquí estoy: a las puertas del WiZink Center, apelotonado con cientos de personas de la edad de mis padres, esperando para entrar al segundo concierto de la gira Yo fui a EGB 2019. Como nunca me he sentido tan fuera de lugar, he invitado a mi amiga Isabel para diluir el síndrome del impostor. Ella tampoco fue a EGB.

Enseguida estamos dentro. Por los altavoces suena Voyage voyage y desde nuestra posición privilegiada, en un lateral elevado muy cercano al escenario, vemos que la pista ya está llena de cuarentones bamboleándose al ritmo de Desireless. Varios empleados deambulan por el gentío vendiendo cerveza de bidones que llevan a la espalda. La acomodadora nos sienta en una fila muy vacía, y mientras esperamos a que den las siete, ojeo el cartel de la gira en el móvil. Azul y Negro, Danza Invisible, La Frontera, OBK… No me suena ni un grupo. Al concierto de Barcelona por lo menos va Ana Torroja. A ella sí la conozco —no solo porque sale en Operación Triunfo—, pero hoy dudo que vaya a saber canturrear un solo tema.

Nos hacemos un selfie y se acerca un hombre con su mujer para ofrecerse a sacar nuestra foto, si le devolvemos el favor. Entablamos conversación y muy pronto confirman su sospecha de que Isabel y yo no somos egeberos. "No pasa nada", dicen, "os van a sonar muchas canciones". Y si no entendemos algo, nos lo chivan. Ahora estoy nervioso pensando si debería haber hecho algunos deberes básicos antes del concierto, pero a estas alturas no me queda más remedio que aceptar esta extraña alianza. Se apagan las luces, nos sentamos.

El humorista Carlos Latre, presentador de la gala, entra con una sonrisa de oreja a oreja que no le abandonará en las cinco horas que estaremos aquí metidos. “¿¡Fuisteis a EGB!?”, grita. El público corea su afirmativa y yo me escurro en el asiento. Para comprobar si le están engañando, Latre hace un pequeño examen de eslóganes publicitarios que, hoy en día, no puedo evitar pensar levantarían alguna ceja: “Leche, cacao, avellanas y azúcar”, “somos los conguitos, y estamos requetebién”...

Abre el concierto Javier Ojeda, de Danza Invisible, con su (por lo visto célebre) Sabor de amor. Isabel canta con los fans, incrédula de mi ignorancia. Esta dinámica entre ella y yo se repetirá bastante a lo largo de la noche. Siguen La Frontera, La Guardia y Tennessee, con éxitos como El límite, El mundo tras el cristal (¡esta me la sé!) y Rama lama ding dong, respectivamente. Confieso que me lo estoy pasando bien, aunque no tan bien como el resto del público, a juzgar por el ambiente. Un señor cerca del escenario no ha parado de zarandear su jersey por encima de la cabeza desde que llegó.

“¿Quién de aquí tuvo un reloj-calculadora?”

Entre grupo y grupo, Latre se cambia de ropa y encuentra algún nuevo tema de conversación viejuno para satisfacer la nostalgia que exigen los asistentes. Ya ha cantado la sintonía del Un, dos, tres. También ha imitado al Dúo Sacapuntas —intentando convencernos de que hay 22 personas en el estadio, cuando este periodista sabe que la cifra real se aproxima más bien a 14.000— y ha conseguido que el público acierte “alefante” como respuesta a un extraño juego cantado de Veo veo. “¿Quién de aquí tuvo un walkman?”, pregunta. “¿Y un reloj-calculadora?”. Yo lo que tenía eran tazos y un tamagotchi, así que mi mano no sube con las demás.

Hay una actuación de tributo a Michael Jackson y después salen Azul y Negro para interpretar dos de sus sintonías de la Vuelta Ciclista a España (Me estoy volviendo loco y No tengo tiempo). La puesta en escena, con láseres en los dedos y gafas luminosas, no estaría fuera de lugar en el universo de Tron, que ahora que lo pienso también pertenece a los ochenta.

La chica de ayer sí me la sé

Latre nos presenta a los próximos artistas: Spagna, quien asegura no saber español pero lo dice todo en nuestro idioma, y Nacha Pop, que nos trae la segunda canción de la noche que reconozco en la forma de La chica de ayer. A continuación un señor imita a Freddie Mercury, peor que Rami Malek (protagonista del biopic Bohemian Rhapsody), y aparece Samantha Fox, embutida en terciopelo rojo y lentejuelas negras. “Atento al público”, me dice la mujer que conocimos antes del concierto sacando fotos: “Todos los hombres de España querían a esta tía, y mira cómo levantan los móviles ahora”. Supongo que “querían” es un eufemismo.

El último tercio del concierto se salda con una actuación emotiva (para él) de Javier, la mitad aguda de los Pecos, bailes de Grease y Dirty Dancing y tres de los grupos más esperados por el público: OBK, con su Historias de amor, The Refrescos con Aquí no hay playa y Seguridad Social, la única banda que ha tocado cuatro canciones en vez de tres, entre ellas la muy bien acogida Quiero tener tu presencia. Son las once y media y tengo bastante hambre, pero Latre, que esta vez ha cambiado su americana inspirada en el cubo de Rubik por una del Tetris, no nos deja irnos todavía.

Los técnicos han traído una mesa para tres DJs, el Dream Team, quienes exprimen a un público menos cansado (y más bebido) que yo con clásicos de boda como Saturday Night y YMCA. Isabel me anima a darlo todo con los mayores en la recta final. Que no se diga que los milénicos fiesteamos peor.

Por fin se cumplen las cinco horas que nos prometieron de evento: se encienden las luces y las personas que habían empezado una conga por la pista se separan y parpadean como topos recién salidos de una madriguera. Se acabó. Casi. Los altavoces siguen conectados: “Vamos a la caaaama, que hay que descansar”. Sí, por favor. Vamos.

