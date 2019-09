¿Por qué hay generaciones que recuerdan la educación física como una "pesadilla"?

¿Quién no recuerda el famoso Test de Cooper, el salto del potro o del plinto, el lanzamiento de balón medicinal o el test de abdominales? Estas y otras pruebas se utilizaban —y se siguen utilizando, en algunos casos— para evaluar las capacidades físicas básicas de los alumnos, es decir, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y la fuerza.

Pero además fueron una "pesadilla" o un "trauma" para muchos, tal y como nos contaron nuestros lectores a través de las redes sociales. Recientemente conocimos la propuesta, incluida tanto por Partido Socialista como por Unidas Podemos en sus programas progresistas de Gobierno, de aumentar el peso de la asignatura de Educación Física en los colegios, equiparando su importancia a la de asignaturas como Matemáticas o Lengua. Así que pedimos a nuestros lectores que resumieran su experiencia con esta asignatura en una frase. Recibimos cientos de respuestas, con recuerdos muy parecidos:

En Verne hemos querido saber por qué existe un mal recuerdo generalizado de la asignatura de Educación Física entre las generaciones anteriores, para lo que hemos preguntado a docentes veteranos. Como explica en conversación telefónica Santiago Bermejo, maestro de Educación Física en el CEIP Agustín Rodríguez Sahagún (Madrid) y que lleva en activo desde 1999, esto se debía a las corrientes educativas de la época.

"Antes de los 90, no existía ni siquiera la figura de profesor de Educación Física. A veces era otro profesor el que impartía la asignatura, si la había. En algunos casos eran incluso militares o exmilitares a los que les convalidaban el cargo porque, por aquel entonces, la Educación Física se planteaba como un entrenamiento basado en la competitividad y el rendimiento", cuenta el docente.

"A mí me gustaba las clases, pero recuerdo unos profesores nefastos sin preparación, ponían intención, pero nada más. Ahora será un gusto ir a esas clases porque tienen una buena formación" - Yolanda Dasi (Twitter).

"Una tortura, encima la profesora del colegio era una bruta y trataba a la gente con asma como si actuase, menos mal que eso ha ido cambiando" - CanariaYga (Twitter)

"Un año tuve un profesor que fue campeón de atletismo en su juventud y pretendía que todos fuéramos como él... Horroroso" - María José Roldán (Facebook).

"Para mí una auténtica tortura era gorda y con una psicomotricidad pésima, no hacía bien ningún ejercicio lo que provocaba la burla y las risas de mis compañeras amparadas en la nula empatía de mi "querida" profesora que no contenta con eso me suspendía la asignatura y me hacía ir en septiembre a recuperar" – luzperez2208 (Instagram).