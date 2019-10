Las plantas son las nuevas mascotas

Google Plus

Andrés Garrido lleva 42 años vendiendo plantas, 20 de ellos en su floristería de la calle San Lucas, en el barrio de Chueca en Madrid. “Hace tiempo que viene más gente joven que antes. No sé por qué será”, dice a Verne, mientras quita las espinas a una docena de rosas. La conversación se interrumpe cuando entra un cliente.

-Hola, perdona, quería preguntarte algo. Estoy buscando una planta de interior para poner en el baño.

-Pues para un baño, con la humedad que tienen, puedes coger un helecho, una zamioculca o algún espatifilo. Por ejemplo.

El cliente, Francisco Gallego, apenas pide explicaciones. Sabe a qué macetas se refiere el florista. “Estoy a tope con las plantas desde hace tres o cuatro años. Desde que vivo solo. Son muy gratificantes para el trabajo que exigen”, dice Gallego, de 30 años. Varios de sus amigos están tan enganchados al verde, como él. Y también desde hace tres o cuatro años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Sill (@thesill) el 18 Sep, 2019 a las 11:00 PDT

“Es una tendencia que observamos desde, más o menos, 2015. Cada vez hay más personas entre los 25 y los 35 años que se interesan por las plantas”, cuenta a Verne por teléfono Gabriel Ordóñez, vicepresidente de la Asociación Española de Floristas. Según los datos de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas, España importó en 2018 un 16% más de plantas ornamentales que en en 2017. No se trata de un fenómeno exclusivamente nacional: muchos millennials de Estados Unidos, de Reino Unido o de Italia también se han aficionado a las plantas.

¿De dónde sale esta afición? “Yo creo que hay una cuestión sociológica. Las personas tenemos el instinto de cuidar. Y nuestra generación no puede permitirse tener hijos. Si tienes suficiente tiempo, optas por un perro. Por mi trabajo, viajo mucho y no podría asumir el cuidado de una mascota. Pero sí de una planta”, dice Gallego, con una zamioculca en las manos. Se ha decantado por una planta que el florista describe como “muy fuerte” y que “apenas requiere atención”.

Francisco Gallego sujeta su nueva zamioculca. Verne

Así son la mayoría de las plantas de Gallego: de hoja verde, sin flores y que no necesita riego diario. “Ese tipo de plantas, las más fáciles de cuidar, son las más solicitadas por los jóvenes. Las monsteras, los ficus o las kentias están muy de moda. Y los cactus”, añaden desde la Asociación Española de Floristas. “Las plantas decoran mucho con poco esfuerzo. La tendencia en viviendas son las plantas de interior que exigen muy poco mantenimiento”, comenta Víctor Medina, decano del Colegio Oficial de Decoradores Diseñadores de Interior de Madrid. Entre las plantas con flores, mandan las orquídeas. Pero lo más común es la planta de hoja verde sin flores, como se puede comprobar en el mejor termómetro para medir si una planta está de moda. En Instagram.

“Instagram tiene mucha culpa de la moda de las plantas. Ves las que tiene otra gente y tú quieres conseguir las mismas. Aunque puede pasar lo contrario: me encanta la monstera, pero está tan de moda que le coges un poco de manía. Sigo a varias cuentas con miles de seguidores y no paras de verla”, dice Ángela Vivas, de 25 años. Se acaba de mudar y está decidiendo con qué plantas puebla su nuevo piso.

Puede sacar ideas de perfiles especializados en inglés con cientos de miles de seguidores, como The Jungalow (1,2 millones), Urban Jungle Bloggers (900.000), The House Plant Club (650.000) o The Sill (600.000). Algunas plantas cuentan con hashtags concretos que facilitan poner fotos en común. Una de las primeras influencers especializada en plantas y que ha abierto paso a los demás es Summer Ryane Oakes, una bloguera con más 700 ejemplares en su piso de Brooklyn (Nueva York).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Urban Jungle Bloggers™ (@urbanjungleblog) el 28 Sep, 2019 a las 2:23 PDT

Entre las cuentas de Instagram españolas destaca Greenfluencers, gestionada por los cómicos Manuel Burque (Buenismo bien, Cadena SER) y Miguel Maldonado (Late Motiv, #0). En sus publicaciones en la red social dan consejos sobre cómo cuidar plantas, presumen de las que tienen y cuentan cuáles quieren incorporar a sus bosques particulares. Su eslogan condensa qué opinan sobre el momento que viven las plantas: “Las plantas son el nuevo trap”. Cuentan con más de 24.000 seguidores en apenas cuatro meses.

“Creo que esta moda tiene un punto de desvergüenza. En los inicios de internet, al que tenía gatos se le miraba mal. Ahora mola tener gatos. Eso ha cambiado por las redes sociales. Pues con las plantas pasa lo mismo. Se ha roto el estigma por el que tener plantas era de persona mayor. De repente, mola exhibirlas. Muchos han salido de la sombra y otros se han apuntado a la moda”, dice Burque. Pone como ejemplo al que era el compañero de Maldonado en No te metas en política, Facu Díaz: “Pasaba de las plantas y se hacía el duro. Ahora las cuida más que nadie y dice que le relaja regarlas”.

“Se está creando una gran comunidad de amantes de las plantas. Ojalá generemos una onda expansiva con Greenfluencers y las ciudades de España se llenen de plantas”, añade Burque. La Asociación Española de Floristas señala que esta moda se percibe, especialmente, en los grandes municipios, donde se concentran cada vez más jóvenes por la escasez de oportunidades laborales en la España rural. “Muchas de las personas que tienen plantas empiezan con un poto, que le da un poco de vida a ese primer piso de estudiante en Madrid”, comenta Vivas.

El medio ambiente entra en casa

En el piso de Candela Puente (28 años) e Ingrid Turienzo (40) no solo hay plantas compradas. “Cuando nos comemos un aguacate, plantamos el hueso. Con las ciruelas hacemos lo mismo. También tenemos un limonero pequeñito. Creo que después de tantos años de minimalismo y de casas industriales, estamos volviendo a algo más natural. Lo malo es que te da un disgusto cuando se te muere alguna planta”, dice Turienzo. “Creo que el compromiso con el ecologismo tiene mucho que ver en esta moda. Además, las plantas te oxigenan el piso y te dan muy buena energía”, añade Puente.

Cada una lleva una suculenta en la mano, recién compradas en la tienda madrileña especializada en cactus Cacto Cacto. En la foto no se ven, pero es el tipo de planta sobre la mesa justo detrás de ellas.

Ingrid y Candela, entre cactus y suculentas en la tienda Cacto Cacto. Verne

La Asociación de Floristas Españoles señala a la conciencia medioambiental y la vida sana como algunos de los motivos que justifican la moda de las plantas. “Es muy común que en los colegios haya huertos para que los niños aprendan sobre plantas. La conciencia en torno al cuidado de la naturaleza se inculca desde muy pronto”, indica el vicepresidente de esta asociación. Los adolescentes son los protagonistas de las grandes manifestaciones contra el calentamiento global, que desde hace años de celebran en ciudades de todo el mundo.

David Andrés, director de marketing de Verdecora, una de las principales cadenas de jardinería de España, asegura que los jóvenes que acuden a sus tiendas compran muchas semillas y plantas aromáticas. “Cada vez hay más consumo para crear minihuertos en la cocina. Creo que este boom de las plantas es una forma de volver a lo natural”, añade Andrés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de House Plant Club (@houseplantclub) el 15 Sep, 2019 a las 9:55 PDT

“Tener plantas en casa puede ser una forma de mostrar que quieres cuidar el medio ambiente. Demuestras que eres más amable con la naturaleza. Además, es muy instagrameable”, cuenta Andrés Marcel (25 años), en busca de una palmera para el patio de su casa: “Tengo de todo: aloe vera, la planta del dinero, orejas de elefante, gardenias…”. De momento, no ha dado con la palmera que quiere. “Seguiré buscando. No me canso del verde”.

Consejos de Greenfluencers para cuidar plantas Los mensajes privados de Greenfluencers están “colapsados”, según Burque. “No paramos de recibir mensajes de gente que nos pide consejos para cuidar sus plantas”, indica la mitad de Greenfluencers. Estos son algunos de los consejos que da para ser un buen cuidador de plantas. 1. “Lo primero es que seas buena persona. Si eres mala persona y pasas de la planta, se muere”. 2. “Entérate SIEMPRE de cómo se llama tu planta. Si no lo sabes, no tendrás ni idea de cómo cuidarla después”. En el caso de que abandones la tienda sin preguntar, hay apps que identifican plantas, como Plantnet o PictureThis. 3. “Solo tienes que escribir el nombre de la planta en internet para encontrar páginas y foros que te explican cómo cuidar cada planta. Qué riego necesita, qué abono, qué luz…”. 4. “Hay que estar pendiente de cómo responde la planta al lugar en que la hayas colocado. Si no está bien en un sitio, prueba otro con más o menos luz. Prueba”. 5. “Hay plantas que no son para ti porque sus necesidades no son las que puede proporcionar tu casa”. 6. “Siempre es mejor quedarte corto al regar que pasarte”. 7. “Empieza por un poto. Si se te muere un poto, eres un miserable”. 9. "No tengas plantas de plástico. Son de estafadores. Y, además, contaminas generando plástico"..

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!