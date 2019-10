La coreografía de los años 50 que inspiró los movimientos del Joker de Joaquin Phoenix

Google Plus

Joker, la película de Todd Phillips sobre el origen del gran enemigo de Batman, está derribando muchas barreras en torno al cine de superhéroes. Sin dejar de ser una película taquillera, ganó el León de Oro a mejor película del Festival de Venecia en septiembre y, desde entonces, ha generando múltiples conversaciones en torno a ella.

Un cómico con problemas mentales, Arthur Fleck, vive en Gotham City con la única intención de hacer reír a la gente con su disfraz de payaso, pero la gente lo trata como un bicho raro. Una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad que le ignora. Hasta que surge en él una nueva personalidad: el Joker.

¿Hace la película apología de la violencia? ¿Muestra ideas demasiado anarquistas para ser una producción de Hollywood? ¿Trata las enfermedades mentales con el debido respeto?, se preguntan críticos cinematográficos y usuarios de redes sociales. Entre tantas cuestiones, se analiza con especial atención las referencias que han construido al personaje interpretado por Joaquin Phoenix. Una de ellas es la de sus excéntricos movimientos.

La coreografía que el cómico y bailarín Ray Bolger interpretó en televisión en 1957 a partir de la canción The Old Soft Shoe ha sido su inspiración principal a la hora de crear buena parte del lenguaje no verbal de Joker. Un canal de YouTube ha compartido un vídeo comparando varios momentos del villano interpretado por Phoenix con la actuación original de Bolger. Puede verse al principio de este artículo.

"Vi el vídeo. Hay una extraña arrogancia en sus movimientos que le robé. Hace ese gesto con la barbilla... El coreógrafo Michael Arnold me enseñó un montón de vídeos y me concentré en imitar eso. Así es el Joker, ¿verdad?", dijo el actor a Associated Press durante una de sus entrevistas promocionales. Este es uno de los momentos de la película.

Una publicación en Twitter muestra una versión más extensa de la actuación original. Aunque la coreografía recuerda a la de Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia (1952), que solo unos años antes había marcado un hito en la historia del cine, Bolger incorporaba su propia personalidad y esos extraños movimientos que llamaron la atención de Phoenix.

El baile que inspiró a Joaquin Phoenix en ‘Joker’: "The Old Soft Shoe", de Ray Bolger. pic.twitter.com/QQe58CbIER — Lost in Film (@LostInFilm) October 9, 2019

La gestualidad de Bolger, formado en el género del vodevil antes de triunfar en Hollywood y Broadway, contrastaba con la perfección de movimientos de Kelly. Esa particular presencia escénica es la que le llevó a interpretar a El Espantapájaros en El Mago de Oz (1939).

Para desarrollar la personalidad de Arthur Fleck, el hombre que se transformó en Joker, Phoenix investigó sobre criminología y trastornos narcisistas que complementó con los excéntricos movimientos de Bolger y de un mito del cine mudo como Buster Keaton, comenta el actor en un amplio reportaje en la edición estadounidense de Vanity Fair.

No es la única referencia a los clásicos de Hollywood que puede encontrarse en Joker. Ambientada en 1981, la cinta reserva varios homenajes a uno de sus actores secundarios, Robert de Niro, inspirándose en dos de su películas más recordadas. Mientras que la trama recuerda a El rey de la comedia (1982), el tono adoptado por el director Todd Phillips para narrar la historia de Joker se fija en el Taxi Driver (1976) de Martin Scorsese.

En una escena de la película se puede ver una proyección de Tiempos Modernos (1936), que es otro de los referentes a los que apunta Todd Phillips cuando habla de Joker. La comedia de Charles Chaplin muestra a un hombre incapaz de adaptarse a la sociedad de su tiempo, como le ocurre al personaje de Joaquin Phoenix. De esta cinta muda toma Phillips una canción para su banda sonora: el Smile que compuso Chaplin se escucha en Joker en la versión que hizo de ella el cantante de jazz Jimmy Durante.

El rey de la comedia, Un día de furia y Taxi Driver: tres hombres enfadados que inspiran a Joker

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!