Las escaleras del Bronx que aparecen en 'Joker', nuevo destino del turismo de Instagram

Aparecer en una pantalla de cine o de televisión puede lograr la fama instantánea de un lugar hasta ese momento desconocido para la mayoría. Bien lo saben los lugares de rodaje de Juego de Tronos o la famosa puerta azul de Notting Hill (1999), que miles de turistas siguen haciendo de ella un destino imprescindible en sus visitas a Londres.

El enorme éxito de Joker, que ya ha recaudado más de 740 millones de dólares (665 millones de euros) en todo el mundo, está haciendo que uno de sus escenarios al aire libre sea ya parte del turismo de postureo: unas largas escaleras situadas en el barrio neoyorquino del Bronx.

Como puede verse en este vídeo compartido en Twitter, la zona se ha llenado de visitantes que quieren hacerse una foto en ellas para compartir en sus redes sociales.

El Gotham City de los cómics de Batman siempre ha tenido mucho de Nueva York, así que la ciudad estadounidense ha sido el escenario que ambienta esta película de Todd Phillips, encargada de contar el origen del gran enemigo del superhéroe.

En una de las escenas más comentadas es la que muestra a Arthur Fleck, el personaje interpretado por Joaquin Phoenix, descendiendo estas escaleras con un baile espasmódico y ya convertido en Joker. Su carga simbólica es una de las metáforas de la película, ya que Fleck las sube al principio del metraje, cuando todavía es un ciudadano confuso que no encuentra su lugar en la sociedad.

Etiquetas como #jokerstairs o #jokerstairsdancing se han popularizado en redes como Instagram. Los usuarios comparten sus vídeos en las famosas escalera, cuya disposición vertical resulta especialmente conveniente para las publicaciones en esta red social. Algunos de ellos acuden disfrazados del personaje, maquillaje incluido.

Mientras, los vecinos de la zona se muestran sorprendidos por la repentina fama de este punto de Nueva York hasta ahora anodino. "Antes la gente huía de este sitio", dice uno de ellos en el programa de televisión de los cómicos estadounidenses Deus Nice y The Kid Mero. La gente de la zona prefiere usar otras escaleras de la zona, al ser menos empinadas, explican en el programa.

Inspirado en una estrella de los años 50

La forma tan particular de moverse que tiene Joker es fruto del trabajo coreográfico del Phoenix. El actor ha asegurado en varias entrevistas haberse inspirado en la coreografía que el cómico y bailarín Ray Bolger interpretó en televisión en 1957 a partir de la canción The Old Soft Shoe . Un canal de YouTube ha compartido un vídeo comparando varios momentos del villano interpretado por Phoenix con la actuación original de Bolger.

"Vi el vídeo. Hay una extraña arrogancia en sus movimientos que le robé. Hace ese gesto con la barbilla... El coreógrafo Michael Arnold me enseñó un montón de vídeos y me concentré en imitar eso. Así es el Joker, ¿verdad?", dijo el actor a Associated Press durante una de sus entrevistas promocionales.

Otros destinos para el postureo

No solo el cine o la televisión generan destinos de moda. A veces, son los propios influencers de Instagram los que lo consiguen. Un templo de Bali que queda tan bien en Instagram, aunque ofrece una imagen irreal de la zona, o la colorida calle Crémieux, en París, que han llegado a pedir a los turistas que dejen de invadir su vecindario, como explicaba este artículo de Smoda.

A la izquierda, foto trucada del templo de Pura Lempuyang en Bali, Indonesia. A la derecha, aspecto real del santuario.

