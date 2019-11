El Betis-Sevilla no te libra de la mesa electoral: rechazada la excusa viral de un verdiblanco

El partido más importante de la temporada para un aficionado del Betis es el encuentro contra el Sevilla en el estadio de los verdiblancos. Se juega este domingo 10 de noviembre, el mismo día que las elecciones generales. Y a Francisco, abonado del Betis, le ha tocado ser presidente de mesa electoral. Para librarse, presentó una excusa a la Junta Electoral de Sevilla muy elaborada que viralizó a finales de octubre.

En la carta dice que el Betis es su religión y que lo ha antepuesto incluso al nacimiento de su primera hija. Este miércoles 6 de noviembre, la presidenta de la Junta Electoral de Zona que debía decidir si Francisco era eximido ha contado en Canal Sur Radio que la excusa ha sido desestimada. "Aunque la argumentación estaba trabajada, la excusa no estaba justificada", ha dicho la jueza Beatriz González.

Como comenta la magistrada, a Francisco hay que reconocerle que se esforzó en la redacción de su excusa. "Para el dicente apoyar a su equipo puede considerarse una religión de la que dimanan obligaciones tales como asistir a todos los encuentros deportivos que se celebren en Sevilla y a lo largo y ancho de la geografía española", dice. Incluso hace referencia a una instrucción de la Junta Electoral Central para reforzar sus argumentos: dicha instrucción "exime del nombramiento como miembro de mesa electoral, la pertenencia a una confesión en la que el ideario o el régimen de clausura resulten incompatibles con la participación en una mesa electoral".

Extracto de la excusa de Francisco. Puedes leerla completa al final del artículo.

"En definitiva", continúa Francisco, "debe entenderse que el abajo firmante pertenece a una confesión o comunidad religiosa, EL BETIS, en la que su ideario LE EXIGE -aunque tal exigencia sea moral-, la asistencia en apoyo a su equipo". La presidenta de la Junta Electoral de Zona dice en el programa La mañana de Andalucía que ese tipo de excusa está pensada para monjas de clausura: "Él trató de equiparar esa idea con ese sentimiento cuasireligioso como aficionado bético. Se valoró, pero se desestimó".

En su excusa, Francisco también alegaba que no acudir al partido le supondría "un menoscabo en su estado de ánimo y un daño moral de valor incalculable, ya que sería la primera vez que no asistiría a un partido de estar características en más de 25 años". Además, dice que no podrá cumplir como presidente de mesa electoral por el "estado de nervios y ansiedad" que le provocaría no ir al partido.

Su excusa circuló por redes sociales y fue muy compartida en WhatsApp. La identidad de Francisco no ha trascendido, ya que sus apellidos están tachados en las imágenes de su excusa. Puedes ver dos fotografías de la excusa presentada por Francisco al final del artículo.

¿Qué te libera de estar en una mesa electoral?

La Ley Electoral es muy precisa al señalar las razones que eximen de formar parte de una mesa electoral. Y acudir a un partido de fútbol no está entre los supuestos que liberan a presidentes, vocales y suplentes.

Si Francisco hubiera alegado alguna de estas excusas, con la documentación correspondiente, se habría librado: ser candidato a las elecciones, ser mayor de 65 años, estar de baja laboral, la gestación a partir de los seis meses de embarazo, el internamiento en centros penitenciarios, que te haya tocado ser mesa electoral al menos tres veces en diez años, que se case algún familiar...

Aunque la excusa de Francisco no esté entre las que recoge la Ley Electoral, el intento no fue completamente en vano. La Junta Electoral Central da cierta libertad a las Juntas Electorales de Zona para decidir sobre cada caso en particular: "La lista de supuestos no es desde luego una lista cerrada. La competencia de las Juntas Electorales de Zona en la materia se extiende, no solo a los casos típicos previstos en la misma sino a otros distintos".

Entre esos casos distintos no está un Betis-Sevilla, por espiritual que resulte para algunas personas.

