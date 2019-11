Omar, joven saharaui, a Abascal: "Cuando etiquetas, das a estos menores una sensación de rechazo"

Un joven saharaui que llegó a España siendo menor ha lanzado un mensaje directo al dirigente de VOX Santiago Abascal. A través de un hilo de Twitter en su cuenta @weldslama que acumula miles de reacciones, Omar Slama ha tratado de desmontar los prejuicios del líder político. En él, cuenta: “Cuando veo la xenófoba campaña que hace tu partido con un tema tan delicado, no puedo evitar recordarte que he vivido gran parte de mi vida en el seno de una familia vasca, al igual que tú”. (Al final del artículo puedes leer el hilo completo)

Hola @Santi_ABASCAL, me llamo Omar, fui un #MENA (un niño), y aunque mi experiencia valga para un libro, solo te diré cuatro cosas; seré breve.

No te lo vas a creer Santi pero tú y yo, tenemos similitudes, a pesar de las enormes diferencias.

Abro HILO. — Omar (@weldslama) November 7, 2019

En el hilo, este joven de 30 años (activista por un Sáhara Libre) compara las cosas que le unen -y las que le separan- del líder de Vox. "Más que atacar o buscar polémica, lo que pretendía era enseñar que entre tanta turbulencia que ha habido algo positivo. Aunque no haya estado en un centro de menores, tuve una integración que me permitió estudiar y formarme como persona y nunca me he sentido rechazado”, explica Slama a Verne por teléfono.

Slama, nacido en un campo de refugiados, llegó a España con solo 11 años. “Vine en un programa de Vacaciones en Paz que se hace todos los años para los menores saharauis que vienen a pasar a pasar el verano con familias españolas”, cuenta. Aunque esta estancia únicamente se prolonga los meses de julio y agosto, la dolencia médica que sufría (una hernia de pared abdominal) le hizo quedarse indefinidamente en España. “Como me tenía que quedar seis meses para esperar a que llegase la cita del cirujano, me apunté a clases y al final me quedé hasta el día de hoy”, explica.

Su adaptación, tal y como él mismo cuenta, fue rápida: “En unos meses ya estaba jugando con los niños del barrio, me conocían en las tiendas de chuches, en los bares… Era uno más, no había una etiqueta de MENA”. Para Slama, este término es precisamente lo que en muchas ocasiones supone un problema ya que “cuando etiquetas, ya les estás dando a estos menores una sensación de rechazo”.

Él vivió con una familia de acogida, por lo que su situación hace que no tuviera en su momento esta categoría de "menor extranjero no acompañado". Este hecho, tal y como cuenta él mismo, ha provocado que algunas reacciones al hilo sean invalidando su relato, a lo que él responde: “Cuando dices menor extranjero no acompañado, hayas estado en un centro o en una familia, al fin y al cabo eres un MENA o un refugiado”.

Además, para Slama “en España se está haciendo un discurso político sobre la inmigración antes de que vengan los problemas”. Aunque admite que ha habido episodios aislados en los que estos menores han cometido delitos, pide no generalizar. “Si hay algún caso de violencia se debe estudiar el caso y ver de dónde sale el problema de cada chico”, explica, “el Estado tiene que proteger a estos menores, es necesario que haya más psicólogos y que tengan más acceso a estudiar”. Parte de la campaña electoral de Vox ha girado en torno a la situación de estos menores, lo que ha propiciado que surjan historias como la de Omar. También a través de Twitter, el abogado Sidi Talebbuia, dirigió una carta a Vox relatando su experiencia como menor de acogida, que se ha viralizado en los últimos días.

En su caso particular, el haber contado con el apoyo de su familia de acogida hasta los 23 años -edad en la que se independizó- le ha permitido poder cursar la carrera de Comercio y Marketing Internacional. Para su familia biológica, la separación fue dura en un principio, pero realmente “prefieren que estemos aquí a que sigamos viviendo esa situación”.

Después de más de 10 años viviendo en el país, Slama ha conseguido hace escasos meses la nacionalidad española. De esta manera, esta será la primera vez que vote en unas elecciones generales. Sus expectativas ante este próximo domingo son “que gane el político, me da igual el eslogan que tenga, que mejor se adapte a las necesidades de la gente. Alguien que de verdad vea qué necesita la gente sin centrarse en inmigración o clasismos”.

Abro HILO. — Omar (@weldslama) 7 de noviembre de 2019 Cuando veo la xenófoba campaña que hace tu partido, con un tema tan delicado no puedo evitar recordarte que, he vivido gran parte de mi vida en el seno de una familia vasca al igual que tú, solo que yo estaba lejos de mis padres biológicos.2 — Omar (@weldslama) 7 de noviembre de 2019 En 20 años que llevo aquí solo recuerdo haber tenido alguna pelea de niños, en el patio de un colegio.

Tú naciste con DNI español y yo lo conseguí hace escasos meses acreditando diez años de residencia legal y antecedentes limpios limpios vamos destellan.3 — Omar (@weldslama) 7 de noviembre de 2019 Y ya que veo que te quejas tanto, te diré que mi madre, fue herida con metralla de napalm y fósforo blanco por la aviación marroquí, huyendo cuando el Sáhara, la provincia 53 de España había sido vendida Marruecos de la noche a la mañana.4 — Omar (@weldslama) 7 de noviembre de 2019 Y aparte de mena, fui refugiado y apátrida. — Omar (@weldslama) 7 de noviembre de 2019

