Michael Robinson cuenta que la "creencia de lo que es ser macho" retrasó la detección de su cáncer

"No quería reconocer que me sentía vulnerable, y es una estupidez tremenda", ha contado el comunicador británico

Michael Robinson tiene una palabra para definir a los hombres que, como él, han pensado en algún momento de su vida que ir al médico es un síntoma de debilidad: "Pseudovalientes". Con este término se refiere a "los hombres que no prestamos demasiada atención a nuestra propia salud por un estúpido entendimiento de lo que es ser macho", según ha contado en el foro La Nueva Masculinidad, un evento sobre la a escasa cultura de prevención de salud entre los varones. A Robinson, según cuenta, esa "pseudovalentía" le costó un melanoma con metástasis.

Video del foro La Nueva Masculinidad al completo. Puedes ver la intervención de Michael Robinson a partir del minuto 1:23:30

El evento La Nueva Masculinidad, organizado por EL PAÍS y Cadena SER, ha reunido este 21 de noviembre a médicos, pacientes y expertos para hablar sobre el cáncer de próstata y una de las causas que hacen que, solo en 2018, haya provocado más de 6.000 muertes en España: la falta de prevención. Este es el tema sobre el que ha hablado Robinson, que lo ha ejemplificado con su propio caso. "Yo soy uno de estos que tiene un cancer que era absolutamente evitable", cuenta. "Tenía la idea de que ir a hacerme los chequeos era de débiles".

Robinson ha comparado esa "pseudovalentía" de muchos hombres de su generación con el comportamiento de las avestruces: "Metemos la cabeza en la arena y esperamos que no nos den malas noticias", cuenta. "Yo fui a los chequeos para descubrir que tenía un melanoma con metástasis por no haberlos hecho antes, y como yo hay muchos hombres".

"Estoy aquí para reconocer esa cobardía disfrazada de valentía", continúa. "No quería reconocer que me sentía vulnerable, y era casi como si me hubiera lavado a mí mismo el cerebro para decirme: Tu eres fuerte. Y es una estupidez tremenda".

En su intervención, Robinson también ha reconocido "lo tonto" que sintió después de que lo diagnosticaran: "No hice nada, y cuando lo hice me dijeron que tenía un cáncer incurable. Podía haber ido [a un chequeo] en cualquier momento. Y supongo que es lo que ocurre con el cáncer de próstata. Supongo que por las mismas estúpidas y patéticas razones que en mi caso".

El cáncer de próstata es, junto al de pulmón, el cáncer más frecuente en hombres, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Anualmente, en España se detectan 34.000 nuevos casos pero, en los diagnósticos tempranos, la tasa de supervivencia es de más del 90%. Puedes leer más información sobre los procesos de detección y tratamiento en el portál sobre cáncer de próstata de la AECC.

