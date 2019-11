Probamos el juego que te reta a alcanzar las notas de Billie Eilish o Frank Sinatra

Gritar al ordenador o al móvil ya no va a servir únicamente para desahogarte con tus contrincantes en un juego online, sino que puede incluso demostrarte que tienes el mismo tono de voz que algunos de tus cantantes favoritos.

El juego Hit the High Notes trata de poner a prueba tus capacidades para llegar a las notas más altas que han alcanzado artistas de diferentes ámbitos musicales. Tras probarlo en la redacción, aconsejo que lo hagas en un sitio sin gente porque, según he ido avanzando en él, he podido comprobar dos cosas: no estaba cantando, estaba chillando a una pantalla, y no podía hacerlo sin dejar de reírme. En la oficina he tenido que ingeniármelas para buscar un sitio solitario.

Para jugar a Hit the High Notes, que se ha popularizado en los últimos días en medios de comunicación internacionales como Mashable, tendrás que entrar desde el ordenador, tableta o teléfono en la página Vole.wtf sin necesidad de descargar nada. El juego - cuyas instrucciones están en inglés - comienza con una nota de calentamiento. El tono que proponen para esta fase es relativamente fácil de alcanzar. Una vez creas que estás listo, empieza el inesperado festival de berridos.

Una primera prueba de calentamiento, para explicar la mecánica del juego

Al principio del juego, las notas que debes alcanzar no están asociadas a ningún artista, simplemente tratan de poner a prueba tus capacidades vocales. Si no consigues llegar al tono fijado, no avanzas de pantalla.

A medida que avanzas pantallas podrás ver que los tonos a conseguir se comparan con los alcanzados por distintos cantantes conocidos. El primero de ellos corresponde al intérprete de jazz Louis Armstrong, conocido por su voz grave.

Después, podrás ponerte a prueba con las notas alcanzadas por artistas clásicos de todo tipo de géneros y todo tipo de épocas. Por ejemplo, está la leyenda del rock Chuck Berry, el ídolo adolescente de los 80 Rick Astley o el crooner Frank Sinatra.

Este último ha sido mi límite, ni siquiera he podido llegar a ponerme a prueba con tonos más agudos de cantantes como Justin Bieber o Billie Eilish. He podido comprobar que mi garganta siente los achaques del invierno y que, pese a que lo haya intentado aún chillando, mi técnica vocal es todavía limitada. La propia web te pide que tengas cuidado con tus cuerdas vocales y no te hagas daño en la garganta.

Si te pasas la pantalla Rick Astley, saltas a la Frank Sinatra

El diseñador del juego Matt Round ha explicado a Mashable que terminar gritando al ordenador para tratar de pasar de pantalla es algo de lo más normal. “Da igual que seas un cantante bueno o terrible, probablemente alcanzarás tu límite, comenzarás a hacer ruidos extraños y te sentirás ridículo”, afirma.

Así que, si te vas a poner a prueba con Hit the High Notes, te doy dos recomendaciones: cuidado con tu garganta y con los que están alrededor. Round ha contado que “cada vez que lo intentaba, molestaba al perro”.

